Путин передал наилучшие пожелания госпитализированному главе Тувы

Президент Владимир Путин передал наилучшие пожелания главе Республики Тыва Шолбану Кара-оолу, который в августе был госпитализирован с диагнозом "пневмония". Ранее в мае он переболел коронавирусом.

Самочувствием главы региона Путин поинтересовался в ходе доклада о возведении в Кызыле силами Министерства обороны медицинского многофункционального центра.

Президента заверили, что Кара-оол выздоравливает, постоянно находится на связи с региональными чиновниками, и через неделю его ждут в Тыве.

"Передавайте самые наилучшие пожелания Шолбану Валерьевичу", - попросил глава государства.