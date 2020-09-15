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15.09.2020 09:04
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе завели дело о нарушениях на шахте, где погибли два горняка

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Уголовное дело возбуждено после ЧП на кузбасской шахте "Чертинская-Коксовая", в результате которого погибли под завалами двое горняков.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, дело возбуждено по статье 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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По версии следствия, рано утром в понедельник из-за внезапного выброса угля и газа в забое шахты произошло обрушение горной массы. Двое из четырех находившихся на аварийном участке рабочих самостоятельно покинули горную выработку, а двое оказались под завалами.

Тело 37-летнего проходчика горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность вчера, а позже был найден мертвым 53-летний машинист горных выемочных машин.

- Причину смерти потерпевших установят судмедэксперты, - уточнила старший помощник руководителя СУ СК по Кузбассу Надежда Ананьева. - Необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Для выяснения причин аварии, как сообщили в областном министерстве угольной промышленности, создана комиссия в составе руководителей Ростехнадзора, профильных научных институтов и других структур.

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Накануне в правительстве Кузбасса в режиме ВКС прошло экстренное совещание с руководителями угольных предприятий, где обсудили возможные причины ЧП и меры, принимаемые для ликвидации его последствий. Когда комиссия закончит работу, результаты расследования доведут до всех угольщиков.

Между тем заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович озвучил предварительную причину ЧП на "Чертинской-Коксовой": там были нарушены требования промышленной безопасности. В связи с чем замгубернатора Кузбасса Андрей Панов заявил о необходимости срочно провести на всех добывающих предприятиях области внутренние проверки состояния промбезопасности.

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