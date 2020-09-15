В Чечне созрел первый урожай земляного ореха

В республике вырастили первый в истории региона урожай арахиса. Причем первопроходцами в освоении новой культуры стали местные ученые. Земляной орех отлично прижился в Чечне, и его возделыватели теперь надеются, что смогут убедить фермеров вплотную заняться новым направлением растениеводства.

Арахис вырастили на базе Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ЧНИИСХ). Как рассказал заведующий отделом овощеводства Асланбек Терекбаев, пока речь идет об эксперименте и подробных экономических расчетов, насколько выгодно им заниматься в ЧР, никто не делал.

- Но можно с уверенностью говорить, что арахис - очень рентабельная культура в тех регионах, где его выращивают: страны Азии и Африки, а также Южная Америка. Мы же сейчас подбираем сорта, которые лучше всего приживутся в нашем климате, - пояснил Терекбаев.

По его словам, регионы юга России - республики СКФО, Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовская и Астраханская области отлично подходят для земляного ореха. Температурный режим и погода на этих территориях схожи. Кстати, арахисом интересовались еще в советские годы. Проводили опыты с необычным для СССР растением в 1980-х, но о промышленном возделывании тогда речи не шло. Потом о нем забыли и вспомнили пару лет назад.

- Сейчас уже очевидно, что климат на планете меняется. Поэтому мы решили у нас попробовать культуры, более устойчивые к высоким температурам. Сначала будем популяризировать арахис среди владельцев личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х. Если проект окажется рентабельным, думаю, он заинтересует и крупных производителей, - комментирует завотделом овощеводства.

В Чечне в этом году посадили два сорта арахиса. Оба хорошо прижились - всхожесть составила 100 процентов. Собрать первый урожай в несколько сотен килограммов планируют в двадцатых числах сентября.

Ближайшие несколько лет ученые намерены заниматься биологическими и агротехнологическими аспектами выращивания земляного ореха. Как говорит Терекбаев, культуру нужно испытывать не один год. Ведь нынешние хорошие результаты не гарантируют, что при более дождливом лете весь урожай не пропадет.

- На первый взгляд, арахис подходит для наших широт, - продолжает ученый. - У нас есть нужные для него почвы, созданы условия для орошения. Это важно, так как на начальном этапе возделывания влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 70-80 процентов. Во второй половине вегетации полив сокращают или вовсе прекращают. Культура во время созревания урожая довольствуется только естественными осадками.

Масштабированию проекта препятствуют два фактора. Во-первых, для культуры требуются легкие неглинистые земли. Кроме того, в горной местности арахис расти не может, так как ему требуются высокие температуры. Подобрать подходящую территорию на равнине для небольшого хозяйства еще можно, но для разведения земляного ореха в промышленных масштабах это сделать уже сложнее. Во-вторых, в России не производят специализированную технику для ухода за этим растением и сбора урожая. Покупать ее придется за границей, что значительно увеличивает затраты.

Тем не менее ученые из ЧНИИСХ намерены продолжить эксперименты с арахисом. В будущем году они увеличат количество испытываемых сортов. Но уже сейчас, по словам руководителя отдела овощеводства, многие аграрии присматриваются к этой культуре.

Мнение

Сергей Абазов, сельхозпроизводитель из Ставропольского края:

- Этот год стал для сельхозпроизводителей настоящим вызовом. В первую очередь из-за погоды. Весенние заморозки совпали с засухой. Лето выдалось жарким и сухим. Поэтому многие аграрии действительно присматриваются к новым культурам - более засухоустойчивым, которые могут потеснить пшеницу, на которую на Ставрополье всегда делали большую ставку. Мы в нашем хозяйстве думаем о смене севооборота. Планируем закладывать больше бобовых культур, которые улучшают питание почвы, - гороха, нута, сои. Если ученые смогут предложить другие рентабельные варианты, мы будем только рады. Но для тех, кто работает в поле, важно минимизировать риск, поэтому внедрение арахиса в производство затянется. Однако если в течение нескольких лет он себя проявит с положительной стороны, то постепенно его начнут возделывать и сельхозпроизводители.

Кстати

Вопреки распространенному мнению арахис - не орех, а представитель семейства бобовых. То, что употребляется в еду и используется перерабатывающей промышленностью, - плоды растения, которые после созревания зарываются в землю, где и дозревают. Именно поэтому культуре требуется рыхлая почва.

Арахис - одна из главных сельскохозяйственных культур мира. Его родиной является Южная Америка, но позже он распространился на других континентах. Сейчас из него производят огромное количество продукции - масло, муку, пасту, его добавляют в блюда и кондитерские изделия.