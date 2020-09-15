Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.09.2020 12:10
Рубрика: Легковые авто

Renault выпустит два электрокроссовера в стиле эффектного концепта

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault планирует выпустить два электрических кроссовера. Новые SUV будут напоминать эффектный концепт-трансформер Morphoz, который был представлен в марте нынешнего года.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Украинский ЗАЗ признался, что выпускает модели Renault и Lada

Как сообщает Autocar, первый электрокроссовер построят на платформе CMF-EV от Nissan Ariya. Перспективная модель по размерам встанет в один ряд с Renault Kadjar. Максимальный запас хода составит около 550 километров. Второй электрокар окажется в одной нише с компактными Renault Captur и Nissan Juke.

Представители французской марки заявили о том, что Renault удалось снизить себестоимость аккумуляторных батарей сразу на 30%, электромоторов на 20%. Соответственно электромобили по цене приблизятся к машинам с ДВС.

Напомним, концепт-кар универсального Morphoz является прообразом нового поколения электрических автомобилей Renault. Первые модели увидят свет уже в 2021 году.

#Renault