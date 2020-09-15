Renault выпустит два электрокроссовера в стиле эффектного концепта

Компания Renault планирует выпустить два электрических кроссовера. Новые SUV будут напоминать эффектный концепт-трансформер Morphoz, который был представлен в марте нынешнего года.

Как сообщает Autocar, первый электрокроссовер построят на платформе CMF-EV от Nissan Ariya. Перспективная модель по размерам встанет в один ряд с Renault Kadjar. Максимальный запас хода составит около 550 километров. Второй электрокар окажется в одной нише с компактными Renault Captur и Nissan Juke.

Представители французской марки заявили о том, что Renault удалось снизить себестоимость аккумуляторных батарей сразу на 30%, электромоторов на 20%. Соответственно электромобили по цене приблизятся к машинам с ДВС.

Напомним, концепт-кар универсального Morphoz является прообразом нового поколения электрических автомобилей Renault. Первые модели увидят свет уже в 2021 году.