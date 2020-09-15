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15.09.2020 19:18
Рубрика: Спорт

Сергей Гончар: Я за финал "Даллас" - "Тампа-Бэй"

Текст: Максим Домчев
Обладатель Кубка Стэнли как игрок и тренер, участник четырех Олимпийских игр в составе сборной России Сергей Гончар в эксклюзивном интервью "РГ" поделился своим мнением относительно хода нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ.
Тренер клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Сергей Гончар с Кубком Стэнли. Фото: Владимир Песня / РИА Новости Тренер клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Сергей Гончар с Кубком Стэнли. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Тренер клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Сергей Гончар с Кубком Стэнли. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Гончар отметил, что он не удивлен успеху выступающих за "Даллас" голкипера Антона Худобина и нападающего Дениса Гурьянова, которые минувшей ночью помогли своей команде выиграть серию у "Вегаса" и вышли в финал.

"Антон Худобин и раньше показывал, что способен играть на высоком уровне. Так что меня его игра не удивляет. Считавшийся основным вратарем Бен Бишоп очень часто травмировался, и Худобин по ходу сезона становился основным. Так что, повторюсь, его игра меня совсем не удивляет", - сказал Гончар корреспонденту "РГ".

Следите ли вы за матчами "Далласа"? Если об Александре Радулове у нас известно, то автор шайбы, которая вывела "звезд" в финал, - Денис Гурьянов - не слишком известен широкому кругу российских болельщиков.

Сергей Гончар: Да. Слежу за этим клубом после того, как закончил играть, ведь мне довелось за него выступать. Что касается Гурьянова, то я знал, что у него огромный потенциал, не зря же он был выбран в первом раунде драфта. Просто на то, чтобы заиграть, у него ушло какое-то время. Но для меня его игра не стала откровением - я знал, что рано или поздно он заиграет на таком уровне. У него хорошая скорость, он мастеровитый хоккеист. В этом году ему все больше и больше давали игрового времени, и он начал обретать уверенность. Благодаря этому мы видим результат - он набирает очки и помогает команде побеждать.

Фото: REUTERS/Perry Nelson
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В другой паре "Тампа-Бэй" находится в шаге от выхода в финал. Как вам игра лидера "молний" Никиты Кучерова? Он стабильно набирает очки.

Сергей Гончар: Его результативная игра не удивляет. А вот то, как он действует в обороне, отрабатывает у своих ворот, как он терпит, когда соперники постоянно бьют его - это впечатляет. Кучерову в этом году удалось перестроиться, и он показывает настоящий плей-оффский хоккей, когда он отрабатывает в обороне, ловит на себя шайбы. Видно, что человек повзрослел, перестроился и хочет выиграть Кубок Стэнли.

Кто фаворит этого плей-офф? Кто должен встретиться с "Далласом" в финале?

Сергей Гончар: Нынешний сезон получился неожиданным, и все те, кто считался фаворитами, вылетели из борьбы уже на ранних стадиях. В этих противостояниях я хотел, чтобы в финал вышли "Даллас" и "Тампа-Бэй", поскольку там больше всего россиян. Будем смотреть, болеть за них.

Полное интервью с Сергеем Гончаром читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.

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