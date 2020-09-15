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15.09.2020 17:11
Рубрика: Легковые авто

Suzuki официально скопировала Toyota Corolla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Компания Suzuki в августе представила кроссовер Across, который является перелицованной копией Toyota RAV4.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Второй моделью новой волны коллаборации двух компаний стал бейдж-инжиниринг универсала Toyota Corolla Touring Sports: он превратился в Suzuki Swace и будет продаваться на европейском рынке.

Swace получил иную вставку между фарами, которые достались универсалу Suzuki без изменений, пересмотренные центральную решётку и противотуманные фары. Никакой трансформации "кормовой" части и салона нет.

Suzuki Swace оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового мотора 1.8 литра мощностью 98 л.с., 72-сильного электромотора и вариатора. Пиковая отдача составляет 122 л.с.

Фото: Пресс-служба Suzuki.

В базовой комплектации Suzuki Swace укомплектован LED-оптикой, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой для смартфона, подогревом рулевого колеса и передних сидений, системами распознавания пешеходов и предотвращения столкновений, слежения за "слепыми" зонами, динамическим круиз-контролем и так далее.

Продажи универсала Suzuki начнутся зимой, цены на модель пока не объявлены. Оригинальный Toyota Corolla Touring Sports в Европе можно купить начиная от 29 029 евро.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
#Toyota #Suzuki