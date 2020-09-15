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15.09.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

У российского Kia Sorento появятся версии корейской сборки с V6

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В базе Росстандарта опубликовано обновлённое одобрение типа транспортного средства на Sorento четвёртого поколения, который уже выпускается на калининградском "Автоторе" и в скором времени появится у российских дилеров марки. В дополненном документе вписан новый бензиновый двигатель.

Фото: Пресс-служба Kia.
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К 180-сильному "атмосфернику" 2.5 MPI и 199-сильному дизелю 2.2 CRDi примкнула бензиновая V-образная "шестёрка" объёмом 3.5 литра и мощностью 249 л.с. В паре с новым мотором работает 8-диапазонный гидротрансформаторный "автомат". Аналогичный силовой агрегат доступен на Kia Sorento Prime.

Место производства Sorento новой генерации с V6 и автоматической коробкой - южнокорейский завод Kia. Видимо, такая модификация "пропишется" на "Автоторе" чуть позже.

Старт продаж Kia Sorento четвёртого поколения состоится до конца 2020 года. Цены и комплектации пока не раскрываются.

#Kia