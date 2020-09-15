В Бейруте вновь произошел крупный пожар

В одном из строящихся торговых комплексов Бейрута, столицы Ливана, произошло возгорание. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

К настоящему времени огонь потушили. Данных о пострадавших пока нет.

В Бейруте 4 августа в городском порту произошел мощный взрыв, в результате которого погибли около 200 человек, а свыше пяти тысяч получили ранения. Сдетонировал склад с аммиачной селитрой. Из-за разрушительных последствий взрыва крова лишились порядка 300 тысяч человек.

На прошлой неделе в порту Бейрута вновь случился инцидент - загорелся склад с автомобильными покрышками и горюче-смазочными материалами. Огонь полыхал несколько часов, один человек пострадал.