Две модели Toyota оказались самыми востребованными у угонщиков

Рейтинг самых угоняемых автомобилей составили страховщики. Результат не удивил - самыми востребованными у угонщиков оказались модели Toyota - кроссовер RAV4 и бизнес-седан Camry. При этом неожиданным можно назвать рост краж этих машин в последнее время.

Список самых угоняемых машин составили в департаменте страховых выплат компании "АльфаСтрахование". Для этого там руководствовались обращениями клиентов, которые застраховали свои автомобили от угонов, в период с марта по август 2020 года. Эксперты детально изучили статистику и сопоставили число угонов с количеством застрахованных машин. Итоги этого исследования есть в распоряжении "РГ". В результате 14% страховых случаев касались кроссоверов Toyota RAV4 и 13% - седанов Camry. В сравнении с тем же периодом 2019 года их востребованность выросла на 8 и 6% соответственно.

Далее в списке идут "корейцы" - седаны Hyundai Solaris, кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage, частота угонов которых составляет 5%. Автомобиль, который чаще всего становился жертвой злоумышленников год назад - седан Kia Rio - теперь только на 6-м месте (было 8%, стало 4%). Оставшиеся места в топ-10 распределили Hyundai Creta, Kia Ceed, Kia Sorento и Lexus RX300.

В компании отмечают рост числа угонов после снятия ограничений по коронавирусу и связывают это именно с самоизоляцией.

"Весной в пик эпидемии в стране автомобилисты несколько "расслабились": стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались", - прокомментировал директор департамента страховых выплат Александр Харагезов.

Он предположил, что рост угонов "доступных и популярных среди россиян" японских и корейских автомобилей может быть связан "с удлинившимися из-за пандемии сроками поставки запасных частей, а также ростом цен на них".

Ранее похожие результаты фиксировали и другие страховщики.