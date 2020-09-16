Глава ОКР приветствовал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков позитивно оценил возвращение фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

В среду стало известно о возвращении Медведевой, двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпиад, к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе. Позднее сообщалось, что 20-летняя фигуристка провела первую тренировку под руководством специалиста.

"Можно только поприветствовать подобное решение, - цитирует Позднякова ТАСС. - Мы прекрасно понимаем потенциал Жени как спортсмена, как человека, даже как спортивного деятеля, поддерживаем ее всецело".

По его мнению, в условиях пандемии спортсмену необходимо тренироваться "у себя дома и желательно с отечественными специалистами". "Здорово, что мы сможем ее чаще видеть, желаем ей всяческих успехов", - заключил глава ОКР.