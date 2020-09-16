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Рубрика: В мире

Иран пообещал реализовать право на самооборону в случае угрозы

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Иран готов реализовать свое право на самооборону в случае угрозы народу, суверенитету или территориальной целостности. Об этом говорится в письме постпреда ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи, адресованном генсеку Антониу Гутеррешу и Совету безопасности.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Так в Иране отреагировал на прозвучавшие ранее угрозы президента США Дональда Трампа, который, комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение ответ Вашингтона будет "в 1000 раз более масштабным".

Обвинения в адрес Исламской Республики Тахт-Раванчи назвал необоснованными. По его словам, безответственная политика и незаконные действия США создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. "Это обязанность Совбеза ООН потребовать, чтобы США прекратили свои угрозы и привлечь эту страну к ответственности за ее противоправные действия", - цитирует РИА Новости постпреда.

Тахт-Раванчи, подчеркнул, что его страна без колебаний реализует свое неотъемлемое право на самооборону, чтобы защититься от агрессии.

Напомним, издание Politico сообщило, что Тегеран рассматривает возможность покушения на Лану Маркс, посла США в Южной Африке, в качестве возмездия за убийство генерала Хасема Сулеймани в январе этого года. Сулеймани возглавлял отряд Кудс, подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана, которое курирует большую часть военных операций Ирана за пределами страны. После убийства Сулеймани Трамп утверждал, что иранский генерал якобы планировал нападения на американские дипмиссии.

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