Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму

В Японии начался судебный процесс в отношении Грега Келли, исполнительного директора Nissan в эпоху главенства Карлоса Гона. Келли отрицает все обвинения и говорит, что Гон - великий руководитель.

Токийский окружной суд рассматривает дело об обвинении Грега Келли в преступном сговоре с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. По словам прокурора, Келли был в курсе дел и помогал Гону получить компенсационные выплаты, которые были гораздо выше условленных.

Келли же в свою очередь обвинения отрицает и говорит, что он не состоял в преступном сговоре, все выплаты были легальными и направлены на то, чтобы удержать Карлоса Гона на посту главы Альянса. Руководство Nissan, пишет Autoblog, опасалось, что Гон может уйти с поста главы компании: он постоянно намекал, что есть места, где ему предложат большую зарплату. Поэтому юристы и финансисты Nissan искали всевозможные методы финансово простимулировать Гона: продать ему недвижимости с большой скидкой, выдать ссуду, которая будет позднее аннулирована, выплатить вознаграждение через счёт зарубежной компании и так далее.

Бизнес-эксперты говорят, что в Японии при устройстве на работу на должность руководителя кандидату часто обещают высокую зарплату, но она будет выплачена лишь при достижении определённых результатов компании. В связи с этим нельзя рассматривать пункт обвинения о занижении суммы выплат однозначно: вполне возможно, что реальные компенсации действительно не соответствуют указанным суммам в бумагах по причине того, что Nissan не добивался поставленных целей.

По словам представшего перед судом исполнительного директора, Гон был выдающимся руководителем, потому что до его прихода все считали, что Nissan обречён на крах, а возглавивший компанию топ-менеджер доказал обратное.

Так или иначе, но оправдательные приговоры в Японии крайне редки: 99% людей, оказавшихся на скамье подсудимых, признаются виновными. Это одна из причин, по которой Карлос Гон пошёл на экстраординарные меры и сбежал при помощи спецназа в Ливан.

Ожидается, что судебный процесс над Грегом Келли продлится около года. Максимальный срок лишения свободы за фальсификацию налоговой отчётности составляет 10 лет.