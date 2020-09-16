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16.09.2020 18:13
Рубрика: Легковые авто

Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму

Текст: Константин Руссов
В Японии начался судебный процесс в отношении Грега Келли, исполнительного директора Nissan в эпоху главенства Карлоса Гона. Келли отрицает все обвинения и говорит, что Гон - великий руководитель.
Фото: Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP Фото: Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP
Фото: Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP

Токийский окружной суд рассматривает дело об обвинении Грега Келли в преступном сговоре с бывшим главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосом Гоном. По словам прокурора, Келли был в курсе дел и помогал Гону получить компенсационные выплаты, которые были гораздо выше условленных.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Келли же в свою очередь обвинения отрицает и говорит, что он не состоял в преступном сговоре, все выплаты были легальными и направлены на то, чтобы удержать Карлоса Гона на посту главы Альянса. Руководство Nissan, пишет Autoblog, опасалось, что Гон может уйти с поста главы компании: он постоянно намекал, что есть места, где ему предложат большую зарплату. Поэтому юристы и финансисты Nissan искали всевозможные методы финансово простимулировать Гона: продать ему недвижимости с большой скидкой, выдать ссуду, которая будет позднее аннулирована, выплатить вознаграждение через счёт зарубежной компании и так далее.

Бизнес-эксперты говорят, что в Японии при устройстве на работу на должность руководителя кандидату часто обещают высокую зарплату, но она будет выплачена лишь при достижении определённых результатов компании. В связи с этим нельзя рассматривать пункт обвинения о занижении суммы выплат однозначно: вполне возможно, что реальные компенсации действительно не соответствуют указанным суммам в бумагах по причине того, что Nissan не добивался поставленных целей.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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По словам представшего перед судом исполнительного директора, Гон был выдающимся руководителем, потому что до его прихода все считали, что Nissan обречён на крах, а возглавивший компанию топ-менеджер доказал обратное.

Так или иначе, но оправдательные приговоры в Японии крайне редки: 99% людей, оказавшихся на скамье подсудимых, признаются виновными. Это одна из причин, по которой Карлос Гон пошёл на экстраординарные меры и сбежал при помощи спецназа в Ливан.

Ожидается, что судебный процесс над Грегом Келли продлится около года. Максимальный срок лишения свободы за фальсификацию налоговой отчётности составляет 10 лет.

#Nissan