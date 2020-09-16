Lada объявила цены на двухцветную версию Granta Cross

В линейке Lada Granta Cross появилась версия Quest (один из вариантов перевода - "поиск приключений"). Особую "романтику" ей придают яркие элементы дизайна и широкий набор опций.

Главное внешнее отличие "Квеста" - в контрастной крыше черного цвета, которая сочетается с черными же рейлингами и 15-дюймовыми колесными дисками с алмазной огранкой спиц. В салоне появилась комбинированная обивка сидений из специальной грязе- и водооталкивающей ткани и эко-кожи, впервые использованная на машинах Lada.

В стандартное оснащение универсала входят резиновый коврик багажника и две багажных сетки. Одну прикрепили к спинке заднего сиденья, вторая может придерживать груз в горизонтальной плоскости. Плюс у автомобиля есть парктроник, подогрев лобового стекла и передних сидений. Ну и все преимущества "кроссовой" линейки - клиренс до 198 мм и пластиковая защита по периметру.

Между тем, Quest - не самая дорогая комплектация Granta Cross. Двухцветный универсал с 87-сильным мотором 1.6 и "механикой" стоит 637 900 рублей, со 106-сильным - 652 900. Пресс-служба АвтоВАЗа утверждает, что дополнительное оборудование, включенное в комплектацию, обойдется покупателю на четверть дешевле, чем если бы он купил все это самостоятельно в розничной сети. Напомним, базовая стоимость модели - 590 900 рублей, в топовой комплектации Luxe с автоматизированной механической трансмиссией стоит 682 900 рублей.

Ранее производитель представил Lada Largus Cross Quest. Цены лежат в диапазоне от 841 900 до 864 900 рублей, тогда как стандартные универсалы стоят от 795 900 до 818 900 рублей.