В мире
16.09.2020 16:29
Текст: Марина Алешина

Лукашенко предложил России провести новые военные учения

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Михеев/РГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил продолжить совместные военные учения "Славянского братство", которые сейчас проходят под Брестом, а также подумать над проведением новых маневров, передает ТАСС.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В учениях "Кавказ-2020" примут участие около 350 белорусских военных

Напомним, что в среду 16 сентября Шойгу встретился с белорусским главой во время своего визита в Минск.

Агентство отмечает, что первый этап учений "Славянское братство", в которых от России участвуют около трехсот десантников, должен завершиться 25 сентября. Глава Vинобороны РФ подтвердил, что в этом году Москва и Минск наметили около 130 мероприятий в военной сфере, однако пока этот план удалось выполнить только на 30 процентов. По словам Шойгу, стороны намерены нарастить темп и провести в октябре следующие учения.

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