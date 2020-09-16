Лукашенко предложил России провести новые военные учения

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу предложил продолжить совместные военные учения "Славянского братство", которые сейчас проходят под Брестом, а также подумать над проведением новых маневров, передает ТАСС.

Напомним, что в среду 16 сентября Шойгу встретился с белорусским главой во время своего визита в Минск.

Агентство отмечает, что первый этап учений "Славянское братство", в которых от России участвуют около трехсот десантников, должен завершиться 25 сентября. Глава Vинобороны РФ подтвердил, что в этом году Москва и Минск наметили около 130 мероприятий в военной сфере, однако пока этот план удалось выполнить только на 30 процентов. По словам Шойгу, стороны намерены нарастить темп и провести в октябре следующие учения.