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16.09.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Grigory Dukor
Фото: REUTERS/Grigory Dukor

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое возвращение к тренеру Этери Тутберидзе.

Фото: Daniel MIHAILESCU / AFP
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На своей странице в Instagram Медведева опубликовала совместное фото с первой тренировки под руководством Тутберидзе. "Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово", - написала она.

Также спортсменка в эфире Первого канала заявила, что рада тому, что после разговора с Тутберидзе проблема во взаимоотношениях была решена. Ведь в 2018 году она ушла от этого тренера.

"Думала, что мне где-то будет неловко, некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет, потому что здесь я провела большую часть своей жизни. С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами все хорошо. Считаю, рано или поздно это должно было случиться. Наверное, я взрослею, и изменилась в хорошую сторону", - сказал Медведева, которая тренировалась у Тутберидзе с 2007 года.

Медведева помимо двух побед на чемпионатах мира также завоевала два серебра на Олимпиаде 2018 года в одиночном катании и в командном турнире.

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