Минфин напомнил водителям про техосмотр

Напомним, что с 1 марта по 30 сентября включительно полис ОСАГО в России можно приобретать без диагностической карты. Такое решение было принято из-за того, что пункты техосмотра в период пандемии не работали. Но с 1 по 30 октября такие автомобилисты должны пройти техосмотр.

При этом Минфин указывает, что автовладельцы обязаны предоставить в этот период предоставить своему страховщику диагностическую карту, причем, желательно, заблаговременно. Страховщикам же он рекомендует установить таких автовладельцев и напомнить им об этой обязанности.

Однако, согласно рекомендациям Центробанка, автовладельцы должны пройти ТО, но не обязаны предоставлять диагностические карты страховщикам. Страховщики должны сами по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИС ТО) установить номер диагностической карты и внести его в базу данных ОСАГО. Понятно, что страховщики будут поступать именно так, ведь регулирует их деятельность именно ЦБ.

Если карты до 1 ноября в ЕАИС ТО не окажется, то в случае аварии по вине такого автовладельца, страховщик выставит ему регресс, в полном размере возмещения пострадавшему.