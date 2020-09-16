Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.09.2020 00:54
Рубрика: ПДД

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пять важнейших изменений в правилах дорожного движения, которые предусмотрены разработанным Минтрансом и ГИБДД новым проектом ПДД, назвал журнал "За Рулем".

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Автоэксперт оценил возможные изменения ПДД

Под первым номером издание отметило запрет останавливаться на так называемых островках безопасности, даже если рядом с ним нет знака "Остановка запрещена". Вторым пунктом идет смягчение требований к тонировке ветрового стекла. Минимальное значение светопропускания планируется снизить с 75% до 70%, причем тонировка других стекол нормироваться не будет. Третье важное изменение - разрешение использовать в машине любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только предусмотренные ГОСТом.

В число главных поправок попал запрет управлять средствами индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики) в состоянии алкогольного опьянения, а также разгонять их до 20 км/ч в случае использования на пешеходных дорожках. Кроме того, детям до 7 лет разрешат управлять такими средствами на тротуарах, пешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон и исключительно в сопровождении взрослых. Старшие ребята смогут делать это самостоятельно. А тем, кто старше 14 лет, ПДД позволят выезжать на правый край проезжей части или обочину улицы, если нет возможности ехать по велосипедным зонам, велополосам или тротуарам.

Как оформить ДТП по европротоколу
#ПДД