Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Пять важнейших изменений в правилах дорожного движения, которые предусмотрены разработанным Минтрансом и ГИБДД новым проектом ПДД, назвал журнал "За Рулем".

Под первым номером издание отметило запрет останавливаться на так называемых островках безопасности, даже если рядом с ним нет знака "Остановка запрещена". Вторым пунктом идет смягчение требований к тонировке ветрового стекла. Минимальное значение светопропускания планируется снизить с 75% до 70%, причем тонировка других стекол нормироваться не будет. Третье важное изменение - разрешение использовать в машине любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки, а не только предусмотренные ГОСТом.

В число главных поправок попал запрет управлять средствами индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды и ролики) в состоянии алкогольного опьянения, а также разгонять их до 20 км/ч в случае использования на пешеходных дорожках. Кроме того, детям до 7 лет разрешат управлять такими средствами на тротуарах, пешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон и исключительно в сопровождении взрослых. Старшие ребята смогут делать это самостоятельно. А тем, кто старше 14 лет, ПДД позволят выезжать на правый край проезжей части или обочину улицы, если нет возможности ехать по велосипедным зонам, велополосам или тротуарам.