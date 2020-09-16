Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

В среду правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.

В ближайшие часы парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра, пишет ТАСС. Им должен стать новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга, который затем объявит состав своего нового правительства. Ожидается, что большинство ключевых постов останутся за министрами, входившими в состав правительства Абэ.

Напомним, Суга 14 сентября с уверенным перевесом одержал победу на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии. Он возглавит кабинет вместо уходящего по состоянию здоровья в отставку Синдзо Абэ. Ожидается, что в целом Суга-сан продолжит курс своего предшественника.

Синдзо Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии - 7 лет и 8 месяцев.