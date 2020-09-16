Убитых в Рыбинске девочек изнасиловали

Следствие установило, что убитые в Ярославской области несовершеннолетние девочки подверглись сексуальному насилию.

Напомним, тела девочек 2006 и 2011 годов рождения с ножевыми ранениями были найдены 15 сентября в квартире в городе Рыбинске. Их мать оставила дочерей с сожителем, а когда вернулась домой, дети были мертвы. Именно этот мужчина подозревается в преступлении.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

- В ходе предварительного следствия установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным делом по факту убийства, - рассказала Светлана Петренко.

Подозреваемый находится в розыске. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление СК для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Кроме того, глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий.