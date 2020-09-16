Местные жители рассказали журналистам, что камера зафиксировала трактор, якобы мчавшийся со скоростью более 100 километров в час, хотя так разогнаться на тракторе в принципе невозможно, даже если очень стараться. Еще один штраф выписали траурной похоронной процессии. Вишенкой на торте стали штрафы, которые получили владельцы припаркованных автомобилей: комплекс посчитал что они не стояли на месте, а двигались с приличной скоростью.

Читатели "РГ" обратились в редакцию нижегородского филиала с просьбами разъяснить, что делать в подобных ситуациях и куда обращаться.

- Если автомобилист не согласен с тем, что он совершал правонарушение, которое зафиксировала камера, он может обратиться к начальнику Центра автоматической фиксации административных правонарушений и представить доказательства, - советует автоюрист Дмитрий Вахрин. - Это могут быть записи с регистратора или камер наружного наблюдения, фотографии. Можно сразу обращаться в районный суд, если есть доказательства. Если решение районного суда не устроило, обращайтесь в областной или краевой. Важно не пропустить десятидневный срок, установленный для обжалования постановления об административном правонарушении.

По словам Дмитрия Вахрина, часто бывает, что камеры работают с ошибками или неправильно установлены. И несправедливые штрафы приходят не так редко. По этой причине не предусмотрены суровые меры вроде лишения прав или повышения коэффициента страховки за нарушения, которые фиксирует камера.

Адвокат Олеся Шулева рекомендует загодя основательно готовиться к возможным провокациям со стороны камер видеофиксации.

- Чтобы оспорить нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеонаблюдения, придерживайтесь следующего алгоритма. Во-первых, подготовьте документальное доказательство вашего несогласия с показаниями камер видеонаблюдения, - говорит она. - Обоснованием, например, могут быть документы, подтверждающие нахождение автомобиля во владении (пользовании) другого лица, или документы завода-изготовителя, подтверждающие, что ваш автомобиль не может двигаться с указанной скоростью.

По словам Олеси Шулевой, пригодятся и документы, подтверждающие, что вы не являетесь владельцем зафиксированного на фото автомобиля, - это нужно в случае неверного определения камерами государственного регистрационного знака.

- Во-вторых, подготовьте жалобу на постановление о привлечении к административной ответственности, - продолжает адвокат. - В жалобе необходимо изложить фактические обстоятельства дела, указать доводы и приложить доказательства, обосновывающие вашу позицию. В-третьих, подайте жалобу и доказательства в уполномоченный государственный орган или суд.

А как у соседей?

Сорок пять объектов в городах Удмуртии отремонтируют на дополнительные средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). "Но мало сделать дорогу: как следует из названия нацпроекта и его целей, она должна стать безопаснее", - подчеркнул председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов. Для повышения безопасности и снижения аварийности в рамках БКАД в этом году в Удмуртии установлено пятнадцать камер фото- и видеофиксации, пять светофорных объектов и четыре объекта наружного освещения. Кроме того, возле пешеходных переходов у соцобъектов установлены искусственные дорожные неровности. Например, на перекрестке Ижевск - Якшур-Бодья отремонтирована проезжая часть, установлен светофор, новое наружное освещение, камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.