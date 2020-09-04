Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.09.2020 15:07
Рубрика: ПДД

Дорожная камера штрафовала за превышение скорости стоящие авто

Текст: Мария Волкова
В Кстовском районе Нижегородской области демонтируют камеры фотовидеофиксации, на которые жаловались местные жители. Комплекс считал нарушившими скоростной режим даже припаркованные автомобили и выписывал штрафы.
Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости
Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости

О демонтаже камер сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фото: https://www.vecernji.hr/
Видео: пожилая автомобилистка разнесла магазин, перепутав педали

Общую проверку по многочисленным жалобам жителей провели представители Центра безопасности дорожного движения региона, ГИБДД и завода-изготовителя, а также областная прокуратура.

Сюжет о ситуации с камерами опубликовало РЕН-ТВ. Комплекс успел зафиксировать "нарушение" тракториста, разогнавшегося до скорости 110 км/ч, хотя технически подобное превышение невозможно. Штрафы выписали также похоронной процессии, якобы ехавшей примерно с такой же скоростью, и припаркованной машине, "стоявшей" со скоростью 80 км/ч.

Оборудование начало сбоить после модернизации, рассказали местные жители. Демонтированные комплексы отправят на завод-изготовитель, где проведут диагностику и выдадут заключение о работоспособности, уточняет региональное правительство.

Пока идет проверка, вынесение постановлений с аналогичных камер приостановят. Если будет доказана некорректная работа комплексов, Центр безопасности дорожного движения региона совместно с ГИБДД проработает вопрос об отмене ранее выписанных штрафов.

#ПДД