Дорожная камера штрафовала за превышение скорости стоящие авто

В Кстовском районе Нижегородской области демонтируют камеры фотовидеофиксации, на которые жаловались местные жители. Комплекс считал нарушившими скоростной режим даже припаркованные автомобили и выписывал штрафы.

О демонтаже камер сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Общую проверку по многочисленным жалобам жителей провели представители Центра безопасности дорожного движения региона, ГИБДД и завода-изготовителя, а также областная прокуратура.

Сюжет о ситуации с камерами опубликовало РЕН-ТВ. Комплекс успел зафиксировать "нарушение" тракториста, разогнавшегося до скорости 110 км/ч, хотя технически подобное превышение невозможно. Штрафы выписали также похоронной процессии, якобы ехавшей примерно с такой же скоростью, и припаркованной машине, "стоявшей" со скоростью 80 км/ч.

Оборудование начало сбоить после модернизации, рассказали местные жители. Демонтированные комплексы отправят на завод-изготовитель, где проведут диагностику и выдадут заключение о работоспособности, уточняет региональное правительство.

Пока идет проверка, вынесение постановлений с аналогичных камер приостановят. Если будет доказана некорректная работа комплексов, Центр безопасности дорожного движения региона совместно с ГИБДД проработает вопрос об отмене ранее выписанных штрафов.