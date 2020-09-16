Почему молодежь попадает в ряды экстремистов

В Башкирии проживают представители более 160 национальностей. Это делает республику привлекательной для различных международных экстремистских организаций. Но если раньше преступники действовали в основном через религиозные сообщества, то теперь охотятся за последователями в социальных сетях. И часто в эти "тенета" попадает молодежь.

Далеко не шутки

До сих пор жители республики обсуждают судьбу 18-летнего юноши из Межгорья, которого осудили за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации. Центральный военный окружной суд Екатеринбурга установил, что молодой человек в 2019 году вступил сам, а также пытался вовлечь в эту организацию одноклассников, отправив им агитационные материалы. Юношу приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Молодой человек вину не признает. Он уверяет, что пытался произвести впечатление на одноклассников, которые несколько лет его травили. Поэтому и вступил в одну из закрытых интернет-групп, где, как считают следователи, пропагандировали идеи запрещенной в России группировки ИГИЛ. Юноша отправил фото переписки и видео одноклассникам.

Так один необдуманный поступок полностью изменил жизнь мальчика, который планировал поступить в медицинский университет, а теперь находится в СИЗО в ожидании апелляции.

Действительно ли это была глупая шутка или нет, судить сложно, ясно лишь, что все события связаны с общением в социальных сетях и конфликтами в школе.

А ведь вербовка могла закончиться совсем печально. В марте этого года оперативники ФСБ предотвратили готовящийся теракт в Уфе. Правоохранители попытались остановить автомобиль на демской трассе, началась перестрелка, во время которой 27-летнего преступника нейтрализовали. Позже в пресс-службе УФСБ по Башкирии уточнили, что в машине находился активист запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" с пистолетом Макарова, боеприпасами и готовым к использованию четырехкилограммовым самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. Саперам ФСБ пришлось уничтожать устройство прямо на месте из-за опасности взрыва.

Назревшая проблема

По словам директора регионального центра гуманитарных исследований минкультуры РБ, кандидата политических наук Марата Марданова, две трети выявляемых в стране экстремистских преступлений совершается с помощью интернета, так как идеологи таких группировок часто размещают свои материалы в соцсетях, вступают в различные группы и там занимаются вербовкой молодежи.

- Только минувшим летом за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма осудили четверых жителей Башкирии, младшему из которых 18 лет, а старшему 45. В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года в регионе зарегистрировали 21 преступление террористического и десять - экстремистского характера, - отметил Марат Марданов.

И это только выявленные случаи. Проблема в том, что часто молодые люди не осознают последствий своих действий, а вербовщики действуют как опытные психологи, ведь это их работа. Чаще всего жертвами становятся одинокие ребята, которые не смогли найти друзей в реальном мире и ищут товарищей в виртуальном.

В тихом омуте

Мониторинг соцсетей, проведенный педагогом-психологом Эльвирой Башлай, показал: в интернете огромное количество постов подростков, в которых ребята пишут о своих проблемах, отсутствии взаимопонимания с родителями и сверстниками, одиночестве. И в числе комментаторов, к сожалению, появляются незнакомцы-утешители, готовые выслушать и поддержать. В дальнейшем они постепенно навязывают подростку свои методы решения проблемы, чаще неконструктивные: склоняют к суициду или агрессии к окружающим, к участию в протестах и запрещенных организациях.

- Мы, взрослые, уделяем много времени и сил конфликтным детям, которые ведут себя вызывающе. А на тихих и замкнутых ребят зачастую не обращаем внимания. Но, как показывает мой опыт, именно таких подростков чаще всего вовлекают в деструктивные сообщества, - говорит Эльвира Башлай. - Самое главное - вовремя заметить ребенка, ушедшего в себя, выяснить, что происходит в его семье, в окружении и начать работать с ним. В этом могут помочь педагоги. В каждой школе должна быть выстроена работа по мониторингу соцсетей и психологической помощи детям и их родителям. Также важно чаще говорить с детьми о хороших перспективах в будущем, о возможностях самореализации и напоминать, что сегодняшние поступки влияют на завтрашний день.

Не перейти черту

Еще одна значимая проблема - несовершенство отечественной религиозной системы образования. Желая получить больший объем знаний, многие молодые ребята, связавшие свою жизнь с религией, уезжают учиться за рубеж. И там их подстерегает опасность вступить на путь радикализма.

По мнению председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Азата Фаттахова сегодня в стране нет правового механизма выезда студентов, желающих изучать богословие за границей. В Египет и Турцию они часто отправляются под видом туристов. На деле же зачастую проходят обучение в религиозных заведениях. Порой сомнительных.

- С 1990 по 2020 годы высшее религиозное образование за рубежом получили более 200 жителей республики, но лишь 15 процентов работают по специальности, 45 процентов ушли в другие сферы, а местонахождение около 40 процентов выпускников неизвестно, - отметил Азат Фаттахов.

Он считает, что для решения проблемы нужно создать систему целевого обучения традиционному исламу священнослужителей в других странах.

Быть на равных

Исследование, проведенное в 2018-2020 годы среди студентов Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), показало: молодежь хочет, чтобы с ней общались на равных, откровенно объясняли происходящее, уважали ее мнение. Благодаря социальным сетям они привыкли к свободе слова и желают иметь возможность высказывать свою позицию и в реальной жизни. По словам доцента кафедры социологии и социальных технологий УГАТУ Анны Ивановой, респонденты отмечали, что предпочитают черпать информацию в интернете, не задумываясь об "информационном пузыре", в котором оказываются.

- Этот пузырь - на самом деле контент, создаваемый определенными сетевыми алгоритмами на основе запросов и репостов пользователя. Таким образом для каждого пользователя создается свой микроинтернет по интересам. Самое страшное, что он настраивается внешними силами: теми же поисковыми системами, которые могут при определенных условиях подкорректировать информацию. А пользователь принимает ее как истину в последней инстанции, - отметила Анна Иванова.

Эксперты советуют: чтобы понять, чем интересуется подросток, нужно зайти в компьютер под его аккаунтом. "Информационный пузырь" сам выдаст всю информацию.

Полезная книжка

Сообщить анонимно информацию о происшествиях, о совершенных и готовящихся преступлениях экстремистской и террористической направленности для ее дальнейшей проверки можно по электронному адресу: extremizmy.net.rb@mvd.ru, либо написать обращение на сайте МВД по Башкирии в разделе Экстремизму.Нет.

8-800-2000-122 - телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Звонок бесплатный и анонимный для всех жителей России.

Компетентно

Равиль Киреев, руководитель РОО "Клуб ветеранов - генералов и адмиралов РБ":

- Экстремизм - это просто бизнес, денежные обороты которого можно сравнить с оружейным и наркобизнесом. Раньше было легче бороться с этим злом, потому что всю соответствующую литературу задерживали на государственной границе. Сейчас с широким распространением интернета, все черпают негатив из сети. Что затрудняет работу, особенно с молодежью. Любое упущение в воспитании грозит бедой. В этом вопросе надо использовать опыт борьбы с наркобизнесом: объединиться всем обществом. Одни лишь правоохранители не способны победить это зло.