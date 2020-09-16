Утром 12 сентября улыбке Сергея Шубенкова позавидовали бы голливудские звезды. У титулованного барьерного спринтера был двойной повод для радости. В пятницу родился сын Костя. А в субботу руководство стадиона "Динамо" пригласило протестировать качество беговых дорожек, на которые недавно нанесли защитный слой, красную краску и белую разметку.

Оставив Шубенкова разминаться, мы вместе с заслуженным тренером России Сергеем Клевцовым идем по овалу стадиона на встречу с прорабом Василием Васильевичем, отвечающим за нанесение разметки. Клевцов сосредоточенно смотрит под ноги - ему важно хотя бы предварительно оценить качество проведенных работ, толчок которым дали выступления тренера и его подопечного в нашей газете.

Напомним, что 10 июня в "РГ-Неделя" вышел материал "Бег с препятствиями", в котором впервые была поднята тема хлипких беговых дорожек, уложенных на главном стадионе края. Тогда Сергей Шубенков назвал дорожки, по которым нельзя бегать в профессиональной обуви, "настоящим косяком". А ведь они обошлись краевому бюджету в немалую сумму.

25 июня мы продолжили тему публикацией расследования "Проверка на дорожках", в котором говорилось о необходимости нанесения на легкоатлетическое покрытие слоя "брони" по опыту Новосибирской области. В региональном минспорта, не раз декларировавшем свою открытость и готовность к диалогу, на критику отреагировали в целом конструктивно и пообещали к середине сентября закрыть этот вопрос.

- То, что ваша газета вынесла тему беговых дорожек в публичную плоскость, помогло всему региональному спорту, - сказал в разговоре с корреспондентом "РГ" министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. - Это касается и "Динамо", и нашего министерства. Мы теперь будем держать ухо востро, поскольку с похожей историей столкнемся в Бийске, куда поступит футбольный газон с дорожками по федеральной программе "Спорт - норма жизни". Я, например, был уверен, что Барнаул получит профессиональные беговые дорожки, а пришло не совсем то. И после того как мы доведем до ума дорожки на "Динамо", займемся аналогичной темой в манеже технического университета.

31 августа стало известно, что на "Динамо" начались работы по нанесению спрей-слоя на легкоатлетические дорожки. Из пресс-релиза минспорта следовало, что подрядчиком выступила фирма, укреплявшая резиновой крошкой стадионы в Новосибирской области. Компания перерабатывает старые автомобильные покрышки, превращая их в покрытия для спортивных арен и площадок под уличные тренажеры.

- Спрей-слой должен получиться в два-три миллиметра (сама крошка - от 0,5 до 1,5 миллиметра). Это позволит заниматься профессиональным спортсменам в шиповках. Гарантия - три года, - пообещал сотрудник пресс-службы Алексей Янкин.

Работы на "Динамо" прошли быстро и не без курьезов. Во время покраски бронированных дорожек поднялся сильный ветер, который усеял красной пыльцой стоящие за оградой стадиона машины известной компании издательской группы (владельцы авто сгоряча пригрозили подать в суд). А потом над краевым центром разразился сильный дождь с градом. Часть красной краски с дорожек смыло. Белая же, которой была нанесена разметка, оказалась бракованной - стала шелушиться и отлетать. 12 сентября двое рабочих счищали метлами ненадежную краску, а неунывающий прораб Василий Васильевич доказывал Клевцову, что у него ни разу такого еще не было, и уточнял места нанесения линий старта забегов на различные дистанции.

Разобравшись с темой разметки, Сергей Александрович возвращается к Шубенкову и примкнувшей к нему Виктории Погребняк, которая тоже специализируется на барьерном спринте. По дороге мы пытаемся понять, соответствует ли толщина защитного слоя заявленным двум-трем миллиметрам. К однозначному выводу прийти сложно (мерить вместе с резиновыми пупырышками или как?), местами видны узенькие щели стыков между плитами бегового покрытия, а впереди - долгие месяцы дождей, снега и холодов. Остается верить в трехлетнюю гарантию, данную подрядчиком (по словам Алексея Перфильева, именно эта фирма работала с дорожками стадионов "Спартак" и "Сибсельмаш" в Новосибирске). Вдобавок руководство "Динамо" и минспорта обещают жесткий контроль.

- Пока впечатления по дорожкам позитивные. Теперь здесь можно и к Токио готовиться - разница во времени всего два часа. Я очень рад, что за последние несколько лет нам вместе с журналистами и людьми, неравнодушными к спорту, удалось отстоять сразу три объекта легкой атлетики - бывший стрелковый тир в училище олимпийского резерва, легкоатлетический манеж в политехе и дорожки на "Динамо", - отмечает мой собеседник, который дважды признавался лучшим тренером России по легкой атлетике.

Пока Шубенков и Погребняк с космической скоростью раз за разом несутся вверх по ступенькам зрительских трибун, наставник с секундомером в руке успевает поведать о тревогах, связанных с дорожками манежа в АлтГТУ - без защитного покрытия смысла в них нет. Пришло время менять на стадионе "Лабиринт" покрытие стартового сектора, изрытого шиповками бегунов. Есть что улучшать в легкоатлетических секторах училища олимпийского резерва.

Окончив штурмовать трибунные вершины, спортсмены берут короткую передышку, и Клевцов с Шубенковым начинают вспоминать, где еще им встречалось такое же жесткое и шершавое покрытие, как то, на котором они стоят. Выясняется, что в Швейцарии и Франции.

- Как говорится, дают - не забирают. Я сразу сказал: стадион с дорожками, какими бы они ни были, лучше, чем без них, - подчеркивает Шубенков. - До начала нынешнего лета дорожек, можно сказать, здесь не имелось, поскольку бегать было невозможно. Рад, что улучшение инфраструктуры легкой атлетики продолжается. Главное, дорожки исправили и приспособили для полноценных тренировок. Очень надеюсь, что хотя бы до Олимпиады в Токио вопросов с покрытием больше не будет, а дальше - время покажет.

Остается добавить, что процедура бронирования дорожек обошлась в три миллиона рублей.

Кстати

В четверг, 17 сентября, победитель и призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков вылетает в Сочи, где 19-20 сентября пройдет командный чемпионат России по легкой атлетике. В Челябинске на пресс-конференции после победы на чемпионате страны в индивидуальном зачете

"Сибирский экспресс", как иногда называют Сергея за рубежом, отметил, что продолжает надеяться на получение статуса нейтрального спортсмена еще в этом сезоне. Время до дедлайна, обозначенного 30 сентября, еще есть. Общероссийских стартов в этом сезоне больше не запланировано.

Работать надо!

На днях на заседании барнаульского "Мужского клуба" Сергей Шубенков поделился "секретом побед": "Мораль одна: тяжело в учении - легко в работе. Кто тренируется лучше и больше, кто заботится о здоровье, кто в нужный момент правильно готов, тот и побеждает. Не помешает еще и элемент везения, без которого спорт вообще не спорт. А если ты проиграл, проведи работу над ошибками. Работа, тренировки - это главное для нас с тренером. Пафосные фильмы, вдохновляющие истории из разряда "поверь в себя" - это все фигня. Работать надо!"