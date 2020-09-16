Кузнецова: Покалеченная тетей девочка из Ингушетии пошла в первый класс

Семилетняя девочка из Ингушетии, которая лишилась части правой руки, пошла в первый класс. Ребенок будет учиться в специализированном республиканском центре, сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что врачи и лично Леонид Рошаль сделали все возможное для лечения и реабилитации девочки, и что удалось сохранить для ребенка "родную семью и маму".

"Я очень рада, что наконец-то у нее началась обычная детская жизнь", - написала в Instagram Анна Кузнецова, и сообщила: с девочкой по-прежнему занимаются психологи и рассматривается вопрос о протезировании руки.

Напомним, что девочка 4 июля 2019 года с множественными травмами поступила в детскую больницу Назрани. Причиной полученных увечий заинтересовались следователи и сотрудники органов опеки. В ходе следствия оказалось, что над девочкой не менее полугода измывалась родная 36-летняя тетя и ее 44-летний сожитель, у которых жил ребенок.

От систематического насилия у ребенка развилось психическое расстройство. Девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где ее состояние улучшилось, но часть руки пришлось ампутировать. В отношении бывших родственников девочки возбуждено уголовное, которое в июне было передано в суд города Сунжа для рассмотрения по существу.