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16.09.2020 11:49
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом за сутки нашли более 2 тысяч снарядов времен войны

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

За минувшие сутки в Калининградской области обнаружены и вывезены для уничтожения 2202 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Артиллерийские снаряды разного калибра были обнаружены саперами Минобороны в поселках Рябиновка, Дорожный и Садовое Гурьевского района.

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Еще 11 взрывоопасных предметов нашли специалисты "Форпост Балтики Плюс" в лесу под Балтийском, в районе поселка Павлово, где двое детей пострадали при взрыве снаряда в августе. С тех пор тут продолжается обследование, доступ в лесной массив закрыт, обнаружено уже более ста снарядов.

Самый большой "урожай" собрал в море на рейде Балтийска сводный отряд МЧС России, который продолжает разминирование немецкой баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны. За последние сутки специалисты подняли 2170 артиллерийских снарядов разного калибра, от 20 до 150-миллиметровых.

Работы проводятся на глубине 17 метров в полутора километрах от береговой черты. До этого водолазы подняли на поверхность более 3 тысяч взрывоопасных предметов. Разминирование планируется продолжать до 18 сентября. Затем будет принято решение о продолжении работ в 2021 году.

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