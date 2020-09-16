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16.09.2020 15:53
Рубрика: Общество

Девочка с "маской Бэтмена" возвратится на лечениев Краснодар

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Американская девочка Луна Феннер, которой в Краснодаре провели несколько запланированных операций по удалению невуса на лице (так называемой "маски Бэтмена"), сегодня возвратится в столицу Кубани для продолжения лечения в клинике фотодинамической терапии. Об этом сообщила мать малышки Кэрол Сантос на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
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- Наконец-то отправляюсь в Россию, чтобы продолжить операции принцессе. Сегодня у меня день рождения, и я не могу просить ничего большего. Я скучаю по всем, кто остается дома, но цель важнее, - написала Кэрол.

Как ранее сообщала "РГ", в октябре 2019 года Луне Феннер сделали первую операцию, удалив часть невуса на лбу. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, и все это время врачи дожидались заживления кожи в том месте, где было удалено родимое пятно. Лечение продолжили весной этого года.

До этого в США врачи предлагали вылечить ребенка, но заявили, что может потребоваться до 100 процедур. Кубанские медики, заинтересовавшись этим сложным случаем, предложили лечение с другой технологией, которая, по их словам, "позволяет провести исцеление в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств". Для достижения результата краснодарским врачам понадобится 12-18 месяцев. За это время Луне Феннер будет проведено шесть-восемь операций.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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