По данным Верховного суда РФ, ежегодно в стране лишаются своих полномочий 25-30 представителей Фемиды разного уровня. А на Кубани только в прошлом году решением Квалификационной коллегии судей без мантии остались семь человек. В нынешнем году такой список активно пополняется.

Похоже, новое руководство кубанского судейского корпуса сделало ставку на очищение от недобросовестных служителей закона. Об этом свидетельствуют цифры, названные на завершившейся в Краснодарском краевом суде отчетно-выборной конференции, на которой были подведены итоги четырехлетней работы регионального Совета судей, Квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии края и избраны новые составы органов судейского сообщества.

Прошедшая конференция - одно из ключевых событий для сообщества региона, включающего в себя свыше 900 федеральных и мировых судей. Раз в году они собираются вместе, чтобы подвести итоги, а каждые четыре проводится отчетно-выборная конференция. В 2020-м у нее был необычный формат: из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятие прошло в два этапа с использованием видеосвязи. Специалисты встретились не как обычно в одном большом зале на тысячу мест, а дважды собирались в зданиях своих судов в городах и районах, а также в краевом суде. Отсюда и открыл конференцию его председатель Алексей Шипилов. Он возглавил ведомство в середине прошлого года, прибыв из Белгородской области, где в течение девяти лет руководил аналогичной структурой.

За четыре года в Квалификационную коллегию поступило 14 тысяч 570 жалоб на действия судей Кубани

На Кубани ежегодно на 10-15 процентов увеличивается количество дел, рассматриваемых судами. В прошлом году их было один миллион 200 тысяч, причем основная часть - более 800 тысяч - это гражданские дела. Человеку в мантии приходится становиться арбитром в спорах, касающихся самых разных аспектов жизни. Люди делят имущество, землю, отстаивают честь и достоинство, судятся с чиновниками. Отсюда и растущая нагрузка: по статистике, в минувшем году в крае на одного судью пришлось 600-700 гражданских дел, которые теперь распределяются между судьями автоматически с учетом их сложности, количества томов, статей и фигурантов. На стадии регистрации все эти данные вносятся в систему, которая их учитывает при распределении нагрузки.

С приходом Алексея Шипилова, который, еще будучи главой Белгородского суда, возглавил комиссию Совета судей России по информатизации, этот процесс заметно активизировался. Сейчас во всех учреждениях ведется аудиопротоколирование заседаний, установлены системы видео-конференц-связи, открыты интернет-приемные, позволяющие подавать документы в электронном виде. В 2019 году через сервис "Электронное правосудие" было подано около 10 тысяч обращений и жалоб. А сейчас суды готовятся к внедрению системы автоматического распознавания речи, которая позволит по окончании судебного заседания распечатывать его протокол.

Все это помогает избавиться от волокиты, но главные перемены связаны с тем, что судебная система в последнее время становится более открытой. С подачи Шипилова в краевом суде создана и активно работает пресс-служба. Возглавила ее Мария Пирогова. На Кубани она личность известная - активный блогер, за плечами филологическое и юридическое образование и солидный стаж службы в органах полиции, где в последние годы была начальником краевого управления информации и общественных связей ГУ МВД России. А теперь она открывает для общества "судебные тайны". На сайте суда сейчас публикуется информация о наиболее значимых делах.

Рассказали здесь и о состоявшейся отчетно-выборной конференции. В состав Совета судей вошли 35 человек, представляющих суды общей юрисдикции, Арбитражный, гарнизонные военные и мировые суды Краснодарского края. В Квалификационную коллегию избраны 12 судей, семь представителей общественности, а также представитель президента РФ. В состав экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена вошли 10 судей и три представителя вузов. На первых заседаниях новых составов органов судейского сообщества Кубани были избраны председатели и их заместители. Совет судей Краснодарского края вновь возглавил Владимир Кисляк - исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по гражданским делам крайсуда, председателем квалификационной коллегии избран Леонид Блинников - судья Краснодарского краевого суда, экзаменационную комиссию возглавил его коллега Михаил Павлычев.

Впереди знаменательная дата - 150-летие со дня образования краевого суда. В январе 1871 года свою деятельность начал Екатеринодарский окружной суд, став высшим судебным органом Кубанской области и Черноморского округа. Вновь избранные органы судейского сообщества уже начали подготовку к юбилею.

Остались без полномочий

За четыре года в Квалификационную коллегию поступило 14 тысяч 570 жалоб на действия судей. По всем проводились проверки, результаты которых показали, что по основной массе жалобы о совершении судьями дисциплинарных проступков не подтвердились. Если же факты подтверждались, то на рассмотрение членов Квалификационной коллегии выносились результаты дисциплинарных производств о привлечении судей к ответственности. В отношении 30 представителей Фемиды коллегия ограничилась обсуждением, четыре судьи ушли в отставку до рассмотрения материалов на коллегии, принята отставка 61 судьи в связи с несоблюдением запретов, предусмотренных законом "О статусе судей в РФ". Кроме того, за занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи в отставке, десять судей получили замечания, 20 - предупреждение, полномочия 16 были досрочно прекращены.

Из самых громких отставок прошлого года - лишение полномочий судьи из Анапы Владимира Стародубцева, по поводу которого Квалификационная коллегия с недельным интервалом собиралась дважды. Сначала было дано согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на мошенничество в особо крупном размере, а потом Стародубцев остался без мантии и пятого квалификационного класса.

А в этом году всероссийский резонанс вызвало выложенное в Сети видео, на котором женщина с бокалом вина произносит тост крайне фривольного содержания с использованием ненормативной лексики. Пользователи узнали в ней мирового судью из Новокубанского района Елену Переверзеву. Разразился скандал, сотни язвительных комментариев буквально разлетелись по интернету. Созданная комиссия пришла к выводу, что Переверзева "допустила нарушения норм закона "О статусе судей в Российской Федерации" и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности". В результате в середине мая Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила ее полномочия.