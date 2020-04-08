В Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В деле фигурирует сумма в 64 миллиона рублей. Расследование вели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

Участок у моря

Скамью подсудимых с Владимиром Стародубцевым разделят его сын Александр и брат Геннадий. Их общее уголовное дело, как выяснилось, связано с земельным участком в прибрежном местечке Утриш под Анапой. Из-за него еще шесть лет назад семья судьи попала в скандальную историю, в перипетиях которой "РГ" разбирается уже в течение шести лет. Поводом для первой публикации стала серия пикетов, организованных местными общественниками на пляже поселка Утриш ("Столик не обслуживается", "РГ" от 09. 04. 2014).

Это место славится на всю страну. Рядом с поселком расположен природный заказник с тысячелетними можжевельниками и уникальными фисташками. Краснокнижные деревья есть и в самом населенном пункте, чем местные жители очень гордятся. И вдруг ранней весной 2014-го на территории, прилегающей к муниципальному пляжу, сначала вырубили деревья, а потом, прямо на гальке, в 30 метрах от уреза воды, вырыли котлован. Стройка продвигалась ударными темпами, и вскоре появился фундамент, на котором быстро начали подниматься стены будущего ресторана. За возведением питейного заведения у кромки морского прибоя, как выяснила прокуратура, стоял председатель Анапского районного суда. Оказалось, лакомый участок был незаконно изъят из муниципальной собственности. Произошло это еще в 2010 году, когда председатель районного суда Владимир Стародубцев принял к производству и лично рассмотрел иск о признании права собственности на расположенный в прибрежной территории участок. Именно тогда, без привлечения специалистов Росимущества, землю вывели из государственной собственности. Больше гектара территории на морском берегу сначала за... 10 копеек были оформлены на рыбколхоз "Дружба", а затем проданы Стародубцевым - сыну и супруге председателя суда. Цена сделки составила 122 тысячи рублей - чисто символическая плата за поистине золотые сотки у моря.

После прокурорской проверки их в спешном порядке переоформили на одного из членов судейской семьи Геннадия Еременко. Спустя годы именно он вместе с отцом и сыном Стародубцевыми станет фигурантом уголовного дела, которое вскоре рассмотрит кубанская Фемида.

Прикрыли мантией?

В свое время мы подробно рассказывали, как коллеги помогали Владимиру Стародубцеву сохранить контроль над участком на Утрише и отбиться от прокурорского иска о сносе самостроя на морском берегу ("Свой среди своих", "РГ" от 31. 10. 2014). Сначала этот иск пытались рассмотреть в городском суде Анапы, но поскольку там, судя по всему, никто не решился выносить вердикт, ущемляющий интересы коллеги, то гражданское дело передали в Ленинский районный суд города Новороссийска. Но и здесь, похоже, в большей степени руководствовались корпоративными интересами, чем требованиями закона.

Так, судья Сергей Завалко признал возводимый объект "некапитальным строением", проигнорировав имеющиеся в деле заключения специалистов и фотографии двухэтажного здания, стоящего на монолитном свайном фундаменте с подземным цокольным этажом. Возобновить стройку мешал лишь остававшийся нерассмотренным иск прокурора, в котором указывалось не только на градостроительные, но и на природоохранные нарушения. Казалось, отмахнуться от этого невозможно. Однако судья того же Ленинского районного суда приморского города Оксана Спорчич отклонила в полном объеме иск прокурора, не заметив ни вырубленных реликтовых деревьев, ни того, что судейский ресторан возводится рядом с морем, на территории государственного заказника "Большой Утриш".

Больше гектара земли было продано за 122 тысячи рублей - чисто символическая плата за поистине золотые сотки на берегу моря

Она же отменила запрет на ведение хозяйственной деятельности, санкционировав тем самым продолжение строительства ресторана на заповедном пляже. В общем, снова на морском берегу появилась строительная техника. Но после очередного скандала краевой суд все-таки отменил решения, узаконившие стройку на Утрише.

На заседании апелляционной коллегии тогда присутствовал и корреспондент "РГ". Мы надеялись, что в истории, наконец, можно ставить точку, о чем и написали в очередной статье, посвященной Стародубцевым ("Ресторанчик-то тю-тю", "РГ" от 29.01.2015). Однако вышло не так. Спустя время президиум крайсуда отменил решение апелляционной коллегии, направив дело на новое рассмотрение в тот же Ленинский районный суд Новороссийска. А там, не мудрствуя лукаво, просто повторили предыдущее решение. В результате тот самый ресторанчик был не только благополучно достроен, но и в течение нескольких сезонов принимал посетителей, привлекая рекламой "роскошных двухуровневых веранд с уникальным видом на море".

Тайная операция

Эта история получила продолжение лишь после того, как вокруг и других возведенных на берегу Утриша развлекательных объектов снова возникли проблемы. Стародубцев и его родственники взялись "урегулировать" их, запросив, по данным следствия, за это с собственников одного из участков будто бы 50 миллионов рублей, а также 10 соток земли. Об этом один из собственников проинформировал правоохранительные органы, причем не местные, а центральные.

После чего с санкции суда в Анапе прошли оперативные мероприятия: прослушивание телефонных переговоров и отслеживание визуальных контактов подозреваемых. В ходе одного из них правоохранители узнали, что достигнута договоренность о передаче запрашиваемой суммы частями, причем первая из них должна была составлять не менее 30 миллионов рублей. Следственный эксперимент по передаче этой суммы прошел 10 февраля прошлого года с представителем одного из собственников участка на Утрише. 30 миллионов рублей, 100 тысяч из которых - настоящие деньги, а 29 миллионов 900 тысяч рублей - купюры так называемого "банка приколов", были сложены в пачки, перевязаны ленточками и привезены к Стародубцевым. Вскоре после передачи денег в дом пришли оперативники.

Историю уникального дела Стародубцева в недавнем интервью "РГ" рассказал председатель Следственного комитета России. Передача денег, которые, по версии следствия, требовал судья, должна была проходить под контролем ФСБ, однако неизвестным оставалось место передачи. "Им оказался дом судьи, - говорит Александр Бастрыкин. - Подозреваемого задержали. Но необходимо было провести не терпящий отлагательств осмотр в доме судьи для фиксации доказательств. Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр, изъяты денежные средства, переданные Стародубцеву в ходе оперативного эксперимента. В дальнейшем законность осмотра была проверена судом, и судебной коллегией Московского городского суда следственное действие признано законным".

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края еще год назад дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Владимира Стародубцева и лишила его полномочий. И вот теперь это дело дошло до суда.

Комментарий

Александр Фоменко, Анапский межрайонный прокурор:

- После того как Краснодарский краевой суд отменил решения об участке на Большом Утрише, мы вернулись к иску, в удовлетворении которого в свое время было отказано. В три ведомства - Росимущество, ОБЭП и администрацию Анапы - направлены информационные письма о сложившейся ситуации. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся вернуть муниципалитету незаконно изъятый земельный участок. Также мы готовимся направить в суд еще одно дело в отношении Александра Стародубцева - сына экс-судьи. Не исключено, что оно будет соединено с уголовным делом, расследование которого недавно завершили следователи Главного следственного управления СК РФ.