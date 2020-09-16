Сочинку задержали за срыв выступления Петросяна в "Фестивальном"

В Сочи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о якобы существующей угрозе зданию концертного зала. Об этом сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Напомним, съемки международного фестиваля "Юморина-2020" в концертном зале "Фестивальный" в центре Сочи пришлось прервать вечером 5 сентября. В это время на сцене выступал Евгений Петросян, а Владимир Винокур готовился к выходу.

Юморист Валерий Пономаренко, принимавший участие в том концерте, рассказал, что Петросян и Винокур с пониманием отнеслись к происходящему, вышли на улицу и шутили.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб. Предметов, угрожающих жизни и здоровью, правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили, что ложные сведения сообщила 48-летняя местная жительница, задержали ее по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Сейчас следственное подразделение УВД по Сочи возбудило в отношении фигурантки уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.