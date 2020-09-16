Прокуратура возбудила дело после инсценировки теракта в школе Ишима

Прокуратура Тюменской области сообщила об окончании проверки по поводу проведения в ишимской школе урока, на котором инсценировали теракт. Главе города внесено представление в связи с нарушениями в деятельности школы. Также инициировано возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в отношении учебного заведения и ее директора, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 4 сентября для учеников пятого класса устроили тематическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. К организации подошли креативно. Как оказалось, даже чересчур: в класс неожиданно вошли "террористы" (в их роли предстали старшеклассники), которые грубо вели себя с детьми, запугивали их. Малышня предсказуемо перепугалась.

Позднее - восьмого сентября - в соцсетях свое возмущение высказали родители школьников, и этими постами заинтересовались правоохранительные органы.

"Концепция мероприятия не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации", - уверены в прокуратуре.