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16.09.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Renault приступила к тестам бюджетного 7-местного кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor.es Фото: www.motor.es
Фото: www.motor.es

В Европе бюджетные модели, которые представлены в России под брендом Renault, продаются под исконным шильдиком Dacia.

Фото: Пресс-служба Renault.
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В линейке последнего есть универсал Lodgy, который не снискал популярности у покупателей и должен быть заменён: его место займёт новый 7-местный кроссовер.

Об этом стало известно в конце мая 2020 года. Теперь же слухи подтвердились: издание Motor.es опубликовало "шпионские" фото прототипа новинки, который проходит испытания с шильдиком Renault. Предполагается, что 7-местный "паркетник" Dacia заменит не только Lodgy, но и Logan MCV.

Внутрикорпоративный индекс новой модели - RJI. В её основу ляжет, с большой долей вероятности, платформа CMF-B (Renault Clio, новые Logan и Sandero). Длина машины будет примерно 4.5 метра, посадочная формула стандартная - "2+3+2".

Фото: www.motor.es

CMF-B позволяет устанавливать не только стандартный набор ДВС, но и моторы, работающие на сжиженном природном газе, и гибридные силовые агрегаты.

Изначально премьера нового кроссовера Dacia была запланирована на весну 2021 года. Судя по прототипу, эти сроки не актуальны: проект мог быть "заморожен" на время пандемийных ограничений. Вероятно, если не будет второй волны коронавируса, мы можем рассчитывать увидеть новинку в конце лета-осенью следующего года.

Фото: www.motor.es
#Renault