"Родина" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России

Сегодня "Спартак" начнёт свои выступления в Кубке России. Первой командой, с которой сыграют "красно-белые", суждено было стать московскому клубу из ПФЛ "Родина".

В текущем сезоне регламент Кубка претерпел изменения: на этой стадии проводится групповой турнир. В каждой группе - по три команды. Помимо "Спартака" и "Родины", в этой тройке также находится "Енисей".

Несмотря на то, что номинальным хозяином значится "Родина", матч по вполне понятным причинам будет проходить на спартаковском стадионе.

"Народная команда" только что потерпела первое поражение в чемпионате, причём не от кого-нибудь, а от своего главного соперника - ЦСКА. Так что на поле подопечные Доменико Тедеско явно выйдут злыми.

Что касается "Родины", которую, кстати, тренирует бывший игрок сборной России Денис Лактионов при поддержке экс-спартаковцев Александра Павленко и Максима Калиниченко, ей в этом Кубке уже пришлось пройти троих соперников: "Строгино", владимирское "Торпедо" и "Коломну". И команда точно настроена на борьбу.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.