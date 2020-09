Skoda представила в России новую Octavia

Skoda официально представила Octavia четвертого поколения для России. Автомобиль будет предлагаться в трех комплектациях и с тремя моторами на выбор. Минимальная цена составит 1 338 000 рублей.

Базовым станет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., который будет работать в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом". Новую Octavia также можно будет приобрести с мотором 1.4 TSI, отдача которого составит 150 л.с. Данный вариант будет сочетаться с 8-ступенчатым "автоматом". А самым мощным станет двухлитровый турбированный двигатель на 190 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым "роботом" DSG.

На первом этапе в продажу поступит как раз Octavia с более мощным 1,4-литровым мотором TSI с отдачей 150 лошадиных сил. В комплектации Active Plus она будет стоить минимум 1 398 000 руб. Ambition Plus обойдется минимум в 1 499 000 руб., а Style Plus от 1 700 000 руб.

Начальная версия Octavia под названием Active Plus комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и 16-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлена мультимедийная система Swing с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и система бесключевого запуска двигателя. Опционально предлагаются двухзонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, а также датчик усталости водителя.

Комплектация Ambition Plus дополнительно оснащается светодиодными фарами, круиз-контролем с ограничителем скорости, задними датчиками парковки, а также датчиком дождя и света.

В топовой версии Style Plus - светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски, а также хромированная накладка в нижней части радиаторной решетки. В салоне появились цифровая приборная панель, 10-дюймовый дисплей медиасистемы. Водителю доступны система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, функция бесключевого доступа, а также навигационная система Columbus. Опционально машина может комплектоваться матричными фарами, которые умеют подстраиваться под встречный транспорт и в зависимости от дорожной ситуации самостоятельно настраивать оптимальный режим работы.

Топовая версия также оснащается кожаным рулем с подогревом и функцией дистанционного складывания спинок заднего сиденья из багажника.

Производство наладят на заводе в Нижнем Новгороде. В автосалонах новые машины появятся в ноябре.