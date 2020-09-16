Судно для достройки "Северного потока-2" пошло в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко" направилось в сторону Германии. Корабль является одним из участников достройки газопровода "Северный поток-2". В Мукране его ждут в четверг, 17 сентября.

"В этом порту, который является логистической базой проекта, уже находится судно-трубопрокладчик "Академик Черский". "Иван Сидоренко" может подвозить к нему трубы для достройки газопровода", - пишет "Коммерсант".

За последние несколько недель - это первое движение флота "Газпрома", которому предстоит достроить оставшийся участок трубы в 160 километров. Еще один трубоукладчик - баржа "Фортуна" - сейчас находится в Ростоке. Российские суда снабжения из флота "Газпрома" должны подвозить трубы на трубоукладчики, российская монополия сейчас не может нанять иностранные суда из-за санкционных ограничений США.

Ранее в Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2". Глава комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что правительство Ангелы Меркель должно занять проактивную позицию для защиты "Северного потока-2" от нападок США. Напомним, "Северный поток-2" включает две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию. Общая его мощность должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.