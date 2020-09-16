Танки Т-62 могут снова появиться в армии Ирака

Иракская армия планирует вернуть в строй советские средние танки Т-62. Об этом свидетельствует появление таких боевых машин на ремонтном заводе в районе Таджи.

Как считают эксперты, из-за финансовых ограничений у Министерства обороны этого государства существенно снизились возможности по приобретению новой техники, поэтому военные вынуждены задействовать внутренние резервы в виде образцов, хранящихся на "танковых кладбищах".

Первоначально восстанавливали закупленные в Советском Союзе и странах Варшавского Т-55 и китайские Тип 69. Потом стали "реанимировать" Т-72М1 и захваченные в ходе войны с Ираном английские Chieftain. Теперь, по всей видимости, очередь дошла и до "шестьдесят вторых".

В армии Саддама Хусейна эти танки были одними из основных, поставлять в эту страну их начали в середине 70-х годов. К моменту начала ирано-иракской войны в сентябре 1980 года в войсках имелось около 700 штук. Еще тысяча единиц была получена уже в ходе этого долгого и кровавого конфликта.

Данная модель в целом неплохо показала себя в многочисленных боях и сражениях, успешно уничтожая разнообразную технику западного производства.

Если говорить о собственных потерях, то они тоже были внушительными - всего, по разным оценкам, более 500 машин.

Затем на Т-62 воевали в Кувейте в 1991 году, а также отражали американскую агрессию в 2003 году.

Учитывая, что, у иракцев до сих пор может оставаться несколько сотен таких танков, их хватит, чтобы собрать материальную часть для нескольких новых батальонов.