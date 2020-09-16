Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.09.2020,  
14:39
Текст:  Алексей Моисеев

Танки Т-62 могут снова появиться в армии Ирака

Иракская армия планирует вернуть в строй советские средние танки Т-62. Об этом свидетельствует появление таких боевых машин на ремонтном заводе в районе Таджи.

Как считают эксперты, из-за финансовых ограничений у Министерства обороны этого государства существенно снизились возможности по приобретению новой техники, поэтому военные вынуждены задействовать внутренние резервы в виде образцов, хранящихся на "танковых кладбищах".

Первоначально восстанавливали закупленные в Советском Союзе и странах Варшавского Т-55 и китайские Тип 69. Потом стали "реанимировать" Т-72М1 и захваченные в ходе войны с Ираном английские Chieftain. Теперь, по всей видимости, очередь дошла и до "шестьдесят вторых".

В армии Саддама Хусейна эти танки были одними из основных, поставлять в эту страну их начали в середине 70-х годов. К моменту начала ирано-иракской войны в сентябре 1980 года в войсках имелось около 700 штук. Еще тысяча единиц была получена уже в ходе этого долгого и кровавого конфликта.

Данная модель в целом неплохо показала себя в многочисленных боях и сражениях, успешно уничтожая разнообразную технику западного производства.
Новое шасси может стать основой для плавающих систем ПВО и РСЗО

Если говорить о собственных потерях, то они тоже были внушительными - всего, по разным оценкам, более 500 машин.

Затем на Т-62 воевали в Кувейте в 1991 году, а также отражали американскую агрессию в 2003 году.

Учитывая, что, у иракцев до сих пор может оставаться несколько сотен таких танков, их хватит, чтобы собрать материальную часть для нескольких новых батальонов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
Politico заметила российские Миг-29 в предвыборной рекламе Трампа 15.09.2020
С танкового кладбища в войска: Т-72М1 возвращают в строй в Ираке 10.09.2020
танки
Тренажеры танков "Армата" скоро поступят в Казанское танковое училище 14.09.2020
Military Watch сравнил "Армату" с другими современными танками 14.09.2020
Ирак
Операция "Бриллиант": как иракский летчик угнал МиГ-21 за 25 минут 15.08.2020
Подвинься, Abrams: как российские танки завоевали Ближний Восток 30.07.2020