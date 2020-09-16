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16.09.2020 06:36
Рубрика: В мире

Трамп озвучил новые сроки появления в США вакцины от COVID-19

В США вакцина от коронавируса будет готова через три или четыре недели. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала ABC.

Фото: iStock
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Хозяин Белого дома выразил уверенность, что предыдущим администрациям потребовались бы, возможно, годы, чтобы получить вакцину, "нам осталось несколько недель до ее получения", - цитирует ТАСС Трампа. Он также похвалил компании, занимающиеся разработкой вакцины.

Ранее Трамп предполагал, что вакцина может быть получена до первого ноября. Однако главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что сомневается в этом. "Можно допустить, что вакцина появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - отметил специалист.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 6,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 195 тысяч человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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