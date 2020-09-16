Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов

В случае своего переизбрания президент США Дональд Трамп будет готов заключить с Ираном "очень справедливую сделку", направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. Об этом заявил сам американский лидер.

"Я даже сказал иранскому руководству: подождите до выборов. Если мы победим, то у нас будет сделка", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома. По его прогнозам, такая договоренность может быть достигнута уже через неделю или месяц после выборов, намеченных на ноябрь этого года. "Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали", - заявил Трамп, отметив, что "их экономика рухнула".

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран. СВПД был подписан постоянной пятеркой Совбеза ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. Нынешняя администрация США заявляет о готовности к заключению с Ираном новой договоренности на замену СВПД, выдвигая Тегерану 12 конкретных требований.

В начале этого года обстановка на Ближнем Востоке обострилась. Это произошло после того, как в результате целенаправленного удара США погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские войска.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что любая агрессия со стороны Ирана будет встречена ответом "в 1000 раз более масштабным". Так американский лидер прокомментировал статью в Politico. В материале утверждалось, что Тегеран рассматривает возможность покушения на Лану Маркс, посла США в Южной Африке, в качестве возмездия за убийство Сулеймани.