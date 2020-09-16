Новости

Иран пообещал реализовать право на самооборону в случае угрозы 02:37
Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов 02:13
Ураган "Салли" обрушится на южное побережье США через несколько часов 02:02
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки" 01:48
В Новой Зеландии 40 человек пострадали при столкновении автобуса с поездом 01:39
Зеленский поручил создать на Украине центр по производству вакцин 00:24
Средняя ставка по вкладам в РФ снизилась до исторического минимума 15.09.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 15.09.2020
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 15.09.2020
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 15.09.2020
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 15.09.2020
На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 15.09.2020
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 15.09.2020
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 15.09.2020
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 15.09.2020
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 15.09.2020
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 15.09.2020
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 15.09.2020
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 15.09.2020
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 15.09.2020
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 15.09.2020
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 15.09.2020
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 15.09.2020
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 15.09.2020
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 15.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 02:13
Рубрика: В мире

Трамп пообещал Ирану "очень справедливую сделку" после выборов

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В случае своего переизбрания президент США Дональд Трамп будет готов заключить с Ираном "очень справедливую сделку", направленную прежде всего на урегулирование проблемы ядерных разработок Тегерана. Об этом заявил сам американский лидер.

Фото: REUTERS
Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари

"Я даже сказал иранскому руководству: подождите до выборов. Если мы победим, то у нас будет сделка", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома. По его прогнозам, такая договоренность может быть достигнута уже через неделю или месяц после выборов, намеченных на ноябрь этого года. "Иран страдает, к сожалению. Я не хочу, чтобы они страдали", - заявил Трамп, отметив, что "их экономика рухнула".

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания "максимального давления" на Иран. СВПД был подписан постоянной пятеркой Совбеза ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. Нынешняя администрация США заявляет о готовности к заключению с Ираном новой договоренности на замену СВПД, выдвигая Тегерану 12 конкретных требований.

В начале этого года обстановка на Ближнем Востоке обострилась. Это произошло после того, как в результате целенаправленного удара США погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские войска.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что любая агрессия со стороны Ирана будет встречена ответом "в 1000 раз более масштабным". Так американский лидер прокомментировал статью в Politico. В материале утверждалось, что Тегеран рассматривает возможность покушения на Лану Маркс, посла США в Южной Африке, в качестве возмездия за убийство Сулеймани.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Что показала компания Apple: самое важное
Зачем Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства в США
Во время протестов "желтых жилетов" в Париже задержаны 250 человек