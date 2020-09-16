Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА

Тренер "Спартака" Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей после удаления в дерби против ЦСКА.

Такое решение принято на состоявшемся заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, которое прошло в среду, 16 сентября, в Москве. Три встречи Шарипов не сможет присутствовать на скамейке запасных, а еще на три он наказан условно.

Также тренер "Спартака" был оштрафован на 300 тысяч рублей. В конце поединка против ЦСКА Шарипов слишком бурно выражал недовольство решением арбитра Сергея Карасева засчитать третий гол в ворота "красно-белых", за что получил красную карточку.