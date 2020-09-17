"Антебеллум" - один из тех фильмов, появлением которых мы обязаны движению BLM, хэштегу OscarsSoWhite и всему прочему, что творится в американской киноиндустрии и вокруг неё последние годы под эгидой борьбы за расовое равноправие. И что привело к формированию обособленной категории кино- и телепродукции, предназначенной для определённой сочувствующей аудитории и посвящённой в основном тому, как чернокожее население Штатов страдало/страдает. Под гнётом белых людей, разумеется.

Предваряет фильм короткая цитата из Уильяма Фолкнера, суть которой в том, что прошлое не прошло. И нас переносят куда-то на юг США в разгар Гражданской войны. Хлопковая плантация, на плантации трудятся рабы, за ними присматривают злые конфедераты. В центре внимания - рабыня по имени Иден и один день из её жизни. Так себе денёк, прямо скажем: начинается с избиений и прижиганий раскалённой кочергой, заканчивается изнасилованием. В промежутке - полный ассортимент других зверств, не менее, а то и более чудовищных. Наконец, Иден засыпает.

А просыпается Вероника. Сыгранная той же актрисой, Жанель Моне ("Скрытые фигуры", "Лунный свет", "Гарриет", все - из той же страдальческой категории и как минимум номинированы на "Оскар"), современная успешная женщина. Счастливая мать и супруга, видная активистка, профессор истории, книжку написала про борьбу с расизмом, по телевизору выступает, ездит с лекциями по стране. Как раз, кстати, в очередную командировку куда-то там намылилась. И тут ей звонит по видеосвязи дамочка, подозрительная и хамоватая, но главное - та же самая вроде бы, что хозяйничала на плантации, где Иден давеча спину гнула. Но Вероника невозмутимо заканчивает беседу и отчаливает по делам. Йогой занимается, с подружками встречается, ораторствует, так далее.

Между тем фильм идёт уже битый час, если не больше, и вы себе думаете: какого вообще чёрта происходит? Потому что добрых тридцать минут вы наблюдали за тем, как злые конфедераты истязают и всячески унижают негров. Теперь уже явно больше тридцати минут наблюдаете совершенно иную историю - про какую-то активистку, про её мужа с дочкой, про её общественно ценную работу, про её подружек. В вас закипает возмущение, вы ничего, совсем ничего не понимаете. О чём это, зачем это, когда уже будет кино? Не понимаете, не понимаете, а потом ка-а-ак поймёте. И всё сразу на свои места встанет. Так, по крайней мере, задумано.

Штука в том, что у фильма имеется козырной шьямалановский твист. Буквально шьямалановский - у Шьямалана такое уже было. И чуть-чуть нолановский. Благодаря которому складывается пазл из двух частей. При этом, во-первых, чтобы дотянуть до твиста, необходимо много, очень много терпения. А во-вторых, стоит ли того ожидающее в конце вознаграждение - большой вопрос. Поскольку "Антебеллум", как было сказано, - кино специфического сорта. И если там в титрах не значится автором Джордан Пил, то душу далёкого от американского расового дискурса человека оно вряд ли тронет, скорее измочалит мозг.

"Антебеллум" - плод совместного труда режиссёров-сценаристов Джерарда Буша и Кристофера Ренца. Скорее всего, вы впервые о них слышите - прежде они снимали какие-то короткометражки и документалки, не важно. Важнее, что за фильмом стоит продюсерская контора QC Entertainment, также причастная к обеим лентам Джордана Пила и к "Чёрному клановцу" Спайка Ли. Так вот: "Антебеллум" представляет собой что-то среднее.

Хотели, наверное, сделать как у Джордана Пила, замороченно и с уклоном в жанровость, даже отсылку к "Сиянию" ухитрились зачем-то втиснуть, а по итогу скатились в агитку, пестрящую плакатными образами. Чёрная женщина толкает перед благодарной чёрной аудиторией духоподъемную речь, чёрная женщина в ночи на фоне бушующего огня праведного гнева сжимает в твёрдой руке факел (да здравствует либерти!), чёрная женщина несётся на коне в синем мундире через поля боя, сжимая в руке уже не факел, а топор. Здесь так и тянет как-нибудь скаламбурить про топорность, но фильм и сам фактически построен на каламбуре, а именно на той самой цитате из Уильяма Фолкнера, которую вам ещё и повторят на тот случай, если вы не вникли в её глубокий актуальный смысл. Так что, пожалуй, воздержимся.

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