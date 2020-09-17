Новости

"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях 18:52
Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами 16:58
Помощник Бориса Моисеева рассказал, как певцу живется на пенсии 15:31
Уилл Смит может сыграть главную роль в "Стартреке" 14:56
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22

Компания Disney стала прокатчиком "Майора Грома", названа дата премьеры

Новости
    17.09.2020, 19:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера экранизации отечественной серии комиксов "Майор Гром" запланирована на весну следующего года. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: kinopoisk.ru
Названа дата начала съемок фильма "Флэш" с двумя Бэтменами

Напомним, ранее диапазон старта проката был намного шире - в дебютном трейлере значилось размытое "В 2021-м".

Возможно, более конкретная дата будет названа на фестивале Comic-Con Russia 2020, который в этом году состоится в онлайн-режиме.

На мероприятии создатели картины и исполнители главных ролей ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивные материалы.

В России прокатчиком отечественного кинокомикса о похождениях бравого полицейского из Санкт-Петербурга будет компания Disney.

Новости

СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 13:58
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры 12:32
Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 12:15
⧣ Россия
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Михаил Ефремов предложил создать в России тюремный театр 16.09.2020
Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка 16.09.2020
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 15.09.2020
⧣ фантастика
Фото: instagram.com/ comicbook
Роберта Паттинсона показали в новом костюме Бэтмена на свежем постере 11:36
Лиам Нисон заступился за "Звездные войны" и Джа-Джа Бинкса 16.09.2020
Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры" 16.09.2020
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 11:23
Рассекречена информация о новых монстрах следующего сезона "Ведьмака" 16.09.2020
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 16.09.2020