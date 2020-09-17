Компания Disney стала прокатчиком "Майора Грома", названа дата премьеры

Премьера экранизации отечественной серии комиксов "Майор Гром" запланирована на весну следующего года. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Напомним, ранее диапазон старта проката был намного шире - в дебютном трейлере значилось размытое "В 2021-м".

Возможно, более конкретная дата будет названа на фестивале Comic-Con Russia 2020, который в этом году состоится в онлайн-режиме.

На мероприятии создатели картины и исполнители главных ролей ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивные материалы.

В России прокатчиком отечественного кинокомикса о похождениях бравого полицейского из Санкт-Петербурга будет компания Disney.