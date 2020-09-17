Общество
17.09.2020 11:34
Текст: Юрий Сизов

Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19

Около 100 участников планирует включить Минздрав Беларуси в исследование российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак", сообщили в министерстве.

Исследование вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, планируется провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. В качестве исследовательских центров выбраны восемь больниц и поликлиник в белорусской столице и Витебске. Испытание будет частью крупномасштабного исследования, проводимого на территории Союзного государства.

Фото: Пресс-служба Минздрава
У россиян будет выбор, чем защититься от коронавируса

Как ранее сообщал "СОЮЗ", президент Александр Лукашенко на встрече в Сочи на этой неделе поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что Беларусь станет первой страной, в которую будет поставлена российская вакцина.

Что касается общей эпидемиологической обстановки с коронавирусом в РБ, то, по официальным данным Минздрава, общее число больных COVID-19 составило 74 763 человек. Количество выздоровевших пациентов достигло 72 810 человек. А всего от вирусного заболевания в республике скончалось 767 пациентов.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»