Кругосветную экспедицию яхты "Сибирь" прервал обмелевший Иртыш

К счастью, помощь пришла. Времени на работу у специалистов было немного. По графику яхта должна завершить глобальную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями, 30 сентября. Сможет ли она, не сев на мель, вернуться к родному причалу? Яхтсмены заявляют, что да.

- Земснаряд уже завершил работу. Путь свободен, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - С такой ситуацией мы уже сталкивались пятнадцать лет назад. Справились и теперь. Хотя никаких нет гарантий, что такое не повторится.

По словам капитана, прошедшего более 50-ти навигаций, проблема обмеления главной реки Прииртышья возникла не вчера. В послевоенный период Иртыш, наряду с Транссибом, задействовали для транспортировки зерна. Чтобы не ограничивать движение барж от крупнейшего в ту пору элеватора (по европейским масштабам), вниз по фарватеру прорыли два десятка порогов, которые прежде поддерживали уровень воды в русле. И река "просела" на два метра.

- Особенно это заметно в такие засушливые годы, как нынешний. Это сдерживает развитие водного транспорта в регионе, а также парусного спорта, - поясняет Щербаков. - Выход есть: поднять уровень воды до прежнего русла помог бы Красногорский гидроузел, строительство которого заморозили. Но это уже отдельная тема.

Тем временем омичи готовятся к торжественной встрече яхтсменов, завершающих глобальное путешествие. Экспедиция была непростой, жесткие коррективы в маршрут внес коронавирус. Но свою главную задачу яхтсмены выполнили: команда "Сибири" водрузила флаг России на антарктической станции Беллинсгаузен в честь 200-летия открытия Белого материка русскими мореплавателями.