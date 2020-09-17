Пять сотрудников университета МВД уволили за взятки на Ставрополье

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России уволил своих сотрудников, которые проходят по громкому делу о взяточничестве в вузе. Как сообщили в самом университете, окончательное решение было принято сегодня.

- Завершена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении пяти сотрудников Ставропольского филиала университета, - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Проверку в отношении сотрудников ведомственного вуза начали 13 августа, после того как Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в университете против 12 человек. Среди них заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, начальники четырех кафедр и семь слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии России.

На территориях нескольких субъектов РФ тогда прошли более 70 обысков. Правоохранители изъяли у подозреваемых предметы и документы, а также крупные суммы денег, которые причастны к делу. По данным следствия, фигуранты дела получили взятки на сумму свыше двух миллионов рублей за допуск учащихся к сессии и успешную сдачу экзаменов.