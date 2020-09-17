Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти

В доме правительства Ленинградской области прошла церемония инаугурации Александра Дрозденко. Действующий глава региона выиграл выборы в Единый день голосования, получив 83,61 процента голосов граждан, пришедших на избирательные участки.

Для Александра Дрозденко это третий срок на посту губернатора Ленинградской области. Он возглавил регион в мае 2012 года, тогда за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов областного парламента. В 2015 году глава региона участвовал в досрочных выборах и победил с результатом 82,1 процента голосов избирателей.

Накануне вступления в должность на новый срок Дрозденко анонсировал появление у Ленинградской области столицы. Ею станет Гатчина. Ожидается, что областные органы власти переедут туда из Петербурга в 2022 году.