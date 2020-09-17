В Калининграде возбудили дело на мужчин, мывших ноги в святом источнике

306-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении двух военнослужащих, которые помыли обувь святой водой возле православной часовни Храма Христа Спасителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье "оскорбление чувств верующих". Фигурантам грозит до одного года лишения свободы.

Ранее военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором мужчины оскверняют святой источник в центре Калининграда. Этот ролик, вызвавший множество возмущенных комментариев, выложили в сеть сами участники инцидента.

На записи видно, что в этом принимают участие пятеро мужчин. Двое из них поставили ноги на бортик чаши святого источника, зачерпывали руками святую воду и мыли обувь. Они оказались военнослужащими одной из воинских частей Балтийского флота.