Военная прокуратура Балтфлота проверит инцидент с мытьем ног в часовне

Военная прокуратура Калининградского гарнизона организовала проверку в связи с публикацией в интернете видео, на котором пятеро мужчин моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры РФ.

Правоохранители установили личности участников инцидента. Ими оказались военнослужащие одной из воинских частей Балтийского флота.

Сейчас центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области проводит процессуальную проверку. Принятие решения по этому факту проконтролирует военная прокуратура Балтфлота.

Напомним, ролик, на котором пятеро мужчин моют ноги в святом источнике в центре Калининграда, выложили в интернет сами участники инцидента. Запись вызвала множество возмущенных комментариев.

Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов и председатель Совета национально-культурных сообществ региона Шукурбек Мирзаджанов принесли извинения за поступок военнослужащих.