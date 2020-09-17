В Югре направили на пересмотр дело о ДТП с погибшими детьми-спортсменами

Новости

Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 12:15
Причиной пожара в красноярской наркоклинике стал поджог 12:15
В Петербурге школьнику после инфаркта удалили мостики, сжимавшие сосуды 12:09
Мимо школы в Петропавловске-Камчатском пробежал медведь 12:03
Мадонна снимет автобиографический фильм 11:57
В Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков 11:55
Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском 11:40
Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19 11:34
Самолет президента Мексики так и не стал призом лотереи 11:31
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском 11:30
Свыше полумиллиона россиян вложились в биржевые фонды 11:26
"Рубеус Хагрид" выступил в защиту Джоан Роулинг 11:23
"Ростов" попросил РПЛ отменить матч с "Ротором" из-за вспышки COVID-19 11:06
На красноярца завели дело за осквернение Георгиевской ленты в соцсетях 11:05
В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение 10:45
Московских лебедей отправят на зимовку 10:42
Названа возможная причина пожара в наркодиспансере Красноярска 10:33
Научно-образовательный центр с участием БЕЛАЗа появится в Петербурге 10:32
Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией 10:20
Сгоревшая в Красноярске клиника работала без лицензии 10:13
В Австралии будут использовать летающие дроны для защиты от акул 10:06
Пистолетный патрон с дозвуковой скоростью пули создадут в России 10:01
В Красноярске задержана директор наркоклиники, где произошел пожар 09:45
В Томске скончался выдающийся ученый-геолог Леонид Рихванов 09:42
Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 11:39
Рубрика: Происшествия

В Югре направили на пересмотр дело о ДТП с погибшими детьми-спортсменами

Текст: Екатерина Призова

Суд ХМАО-Югры направил на пересмотр уголовное дело об автокатастрофе 2016-го года, в которой погибли десять детей-спортсменов и два тренера. Причина пересмотра - вновь в открывшиеся обстоятельства.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда определила: заключение заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить и возобновить производство по иным новым обстоятельствам по уголовному делу в отношении осужденных. Отменить приговор от 5 февраля 2018 года", - цитирует РИА Новости судью. Дело будет возвращено в Генпрокуратуру.

Фото: Юрий Шестопалов/РИА Новости
В Югре фигуранты дела о гибели детей в ДТП оспорят приговор

Напомним, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортшколы (в общей сложности 33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск автобус столкнулся с тягачом Volvo, шофер которого нарушил ПДД и выехал на встречку. От удара автобус отбросило на грузовик Scania. В результате аварии погибли десять детей и двое взрослых. Еще 19 человек (в том числе 16 несовершеннолетних) получили травмы.

Водитель первого грузовика Раиль Саитханов был осужден на шесть лет и девять месяцев, управлявший автобусом Марат Зайнуллин - на год и пять месяцев, владелец автобуса Александр Сидорук был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и осужден на год и три месяца. Ирину Тарасову, экс-директора спортшколы "Сибиряк", осудили по статье "Халатность" и приговорили к исправительным работам на 11 месяцев.

По словам адвоката потерпевшей стороны Дмитрия Дядькина, круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват. "Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист в беседе с агентством.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Крупное ДТП с детьми в Югре

Главное сегодня

Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
В МИД Китая заявили о нерушимости дружбы с Россией
Суды обязали пересчитывать стоимость украденного в квартирах
Как проверка водителей на алкоголь может привести к ложным обвинениям