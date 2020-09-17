В Югре направили на пересмотр дело о ДТП с погибшими детьми-спортсменами

Суд ХМАО-Югры направил на пересмотр уголовное дело об автокатастрофе 2016-го года, в которой погибли десять детей-спортсменов и два тренера. Причина пересмотра - вновь в открывшиеся обстоятельства.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда определила: заключение заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить и возобновить производство по иным новым обстоятельствам по уголовному делу в отношении осужденных. Отменить приговор от 5 февраля 2018 года", - цитирует РИА Новости судью. Дело будет возвращено в Генпрокуратуру.

Напомним, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры спортшколы (в общей сложности 33 человека) выехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. На 926-м километре дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск автобус столкнулся с тягачом Volvo, шофер которого нарушил ПДД и выехал на встречку. От удара автобус отбросило на грузовик Scania. В результате аварии погибли десять детей и двое взрослых. Еще 19 человек (в том числе 16 несовершеннолетних) получили травмы.

Водитель первого грузовика Раиль Саитханов был осужден на шесть лет и девять месяцев, управлявший автобусом Марат Зайнуллин - на год и пять месяцев, владелец автобуса Александр Сидорук был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и осужден на год и три месяца. Ирину Тарасову, экс-директора спортшколы "Сибиряк", осудили по статье "Халатность" и приговорили к исправительным работам на 11 месяцев.

По словам адвоката потерпевшей стороны Дмитрия Дядькина, круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват. "Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист в беседе с агентством.