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СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита

Новости
    17.09.2020, 13:58
Текст:   Олег Усков

Скандал вокруг трагической истории с российской певицей Валентиной Легкоступовой, скончавшейся 14 августа на 55-м году жизни, и не думает прекращаться.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Издание KP.RU публикует справку, согласно которой перед смертью женщина была жестоко избита - на теле покойной практически буквально живого места не было.

Что, похоже, никак не вяжется со словами вдовца артистки, шкипера Юрия Фирсова, утверждавшего, что Легкоступова, будучи нетрезва, упала в ванной и ударилась головой.

Из приведенного заключения экспертов следует, что у певицы были: ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома лобной, теменной, височной и затылочной долей - повреждено около 80%, гематомы конечностей и туловища.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Соответственно, версия единичного падения не выдерживает никакой критики: "Характер травм указывает на то, что перед смертью Валентина была жестоко избита и пыталась защищаться", - прокомментировал изданию новые обстоятельства дела адвокат, представляющий интересы дочери покойной. Акцентируя внимание на травмах рук певицы.

В настоящее время СК РФ проводит проверку всех обстоятельств смерти Легкоступовой.

И, скорее всего, к Фирсову у следователей появятся серьезные вопросы.

Легкоступову кремировали на Троекуровском кладбище 20 августа.

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