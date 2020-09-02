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Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой

Новости
    02.09.2020, 15:05
Текст:   Олег Усков

Официальной причиной смерти российской эстрадной певицы и педагога Валентины Легкоступовой стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Об этом дочь артистки певица Анетта Бриль рассказала в эфире телешоу Первого канала "Пусть говорят".

"Вскрытие показало, что причина смерти - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени", - заявила Бриль. По ее мнению, в трагедии есть вина последнего мужа певицы шкипера Юрия Фирсова, вовремя не вызвавшего скорую помощь.

По словам Фирсова, его супруга неудачно упала в ванной. Произошло это в их медовый месяц.

Валентина Легкоступова, известная мега-шлягером "Ягода-малина", скончалась 14 августа на 55-м году жизни. 20 августа её тело кремировали на Троекуровском кладбище.

Ранее кончину коллеги прокомментировал Юрий Лоза.

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