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Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой

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    18.08.2020, 15:11
Текст:   Олег Усков

Прощание с Заслуженной артисткой России, певицей и педагогом Валентиной Легкоступовой состоится на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП "Ритуал".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Траурная церемония пройдет в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12:00 в закрытом режиме. То есть без представителей СМИ, уточнили в пресс-службе.

Валентина Легкоступова, исполнительница большого эстрадного хита "Ягода-малина", 6 августа была помещена дочерью в наркологическую клинику - после того, как она застала мать и ее нового мужа в сильном алкогольном опьянении.

В ночь на 8 августа состояние певицы резко ухудшилось, ее перевели в 13-ю больницу и, обнаружив черепно-мозговую травму, прооперировали. Артистка впала в кому и умерла.

Вдовец, на следующий день после госпитализации сбежавший из рехаба, был задержан полицией и допрошен. По его словам, ЧМТ супруги - это результат ее неудачного падения в ванной. Но эту гипотезу разделяют далеко не все.

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